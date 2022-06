Real Madrid bekrefter milliardkjøp

Real Madrid og Monaco ble torsdag forrige uke enige om en overgangssum på 100 millioner euro – eller rundt 1,02 milliarder kroner – for den 22 år gamle franske landslagsstjernen Aurelien Tchouameni.

Nå er overgangen fullført. Det bekrefter Real Madrid.

Aurelien Tchouameni har skrevet under en seksårskontrakt som strekker seg ut 2028-sesongen. Den medisinske sjekken vil bli gjennomført og offentliggjort i begynnelsen av neste uke. Da vil også milliardkjøpet bli presentert.

– Real Madrid CF og AS Monaco har blitt enige om overgangen til spilleren Aurélien Tchouameni, som har skrevet under på en kontrakt for de neste seks sesongene, skriver Real Madrid om overgangen på sine hjemmesider.

– Tirsdag 14. juni, klokken 12.00 vil vi presentere Tchouameni som ny Real Madrid-spiller etter den medisinske undersøkelsen. Tchouameni vil da være tilgjengelig for media, opplyser den spanske gigantklubben.

Han skal inn i en Real-midtbane som de seneste sesongene har bestått av Luka Modric (36), Toni Kroos (32) og Casemiro (30). Veteranen Modric skrev nylig under på en ny ettårskontrakt med klubben, og det er ventet at Tchouameni skal fases inn i midtbanen kommende sesong.



Midtbanestjernen var ønsket av klubber som både Paris Saint-Germain, Liverpool og Manchester United, men til slutt var det altså Real Madrid som lykkes med å signere den ettertraktede franske stjernen.

Ifølge Marca var Tchouameni tydelig på at han ønsket å spille for Real Madrid, og takket bestemt nei til både Liverpool og PSGs tilbud.

Det er en fjær i hatten for Real Madrid, som tidligere i sommer ikke lyktes med å hente Kylian Mbappé fra PSG. Den franske stjernespissen valgte som kjent å si nei til Real Madrid og skrive under på en ny kontrakt med PSG.

Tchouameni fikk forrige store deler av æren for at Monaco sikret seg tredjeplass i Ligue 1. Han spilte 35 kamper i ligaen og bidro med tre mål og to målgivende pasninger. I løpet av to og en halv sesong fikk han med seg 95 kamper for Monaco.

Den imponerende sesongen sørget for at han nå har spilt seg til fast plass i Didier Deschamps’ franske landslagstropp. 22-åringen debuterte på det franske landslaget i september 2021 og har siden det spilt ti landskamper på rad.