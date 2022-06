Hauger krasjet ut av sprintløpet – konkurrent raser

Dennis Hauger endte i veggen da han mislyktes med en forbikjøring i sprintløpet i Formel 2 i Baku.

Det var da Hauger prøvde å kjøre forbi Theo Pourchaire at nordmannen låste hjulene da han bremset for sent.

Dermed klarte han ikke svingen og gikk rett i veggen.

Manøveren ble ikke godt mottatt av Pourchaire, som selv jaktet på Juri Vips som lå like foran ham igjen.

– For en idiot! Jeg var så redd. Jeg trodde han skulle krasje inn i meg, sa Pourchaire på lagradioen.

Svak start

Hauger fikk selv spørsmål på radioen av sitt eget lag om han var OK. Det var han, men frustrasjonen var til å ta og føle på. Svaret ble sensurert av produksjonsteamet bak TV-sendingen.

Nordmannen hadde fått en svak start på sprintløpet i Baku og var under press fra sitt eget lag om å levere, der han lå på tiendeplass.

Hauger ble nummer tre i kvaliken og startet derfor i åttende beste startstpor lørdag, siden de ti beste starter i omvendt rekkefølge i sprintløpet i Formel 2.

Fikk beskjed av laget

Han fikk en OK start, men mislyktes i et par svinger og falt fra åttende- til tolvteplass i løpet av den første runden.

Deretter startet han klatringen, men etter å ha blitt forbikjørt av Pourchaire fikk han beskjed av laget sitt om å kjøre mer aggressivt og med «albuene ute». Nordmannen tok den beskjeden litt for bokstavelig.

Det kommer nye muligheter. Søndag skal 19-åringen starte i tredje beste startspor i hovedløpet.

Danske Frederik Vesti vant sprintløpet.