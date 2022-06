Høgmo ble latterliggjort – nå sjokkerer han i Sverige

Häcken, med Høgmo som trener, leder Allsvenskan.

– Jeg har alltid vært opptatt av å gå nye veier. Men, det er jo slik at hvis du kommer med noe nytt, så er det veldig kult hvis det går bra. Du blir genierklært. Men, er det stang ut, så brukes det mot deg. Men, det lever jeg godt med – svært godt, sier Per-Mathias Høgmo til TV 2.

Vi møter 62-åringen på Rød Gård i Moss.

Han bor i nabolaget og pendler til Göteborg, hvor Häcken holder til.

– Det fungerer tipp topp, det er to og en halv times bilkjøring fra Moss til treningsanlegget vårt. Jeg har leilighet der, men jeg er vel hjemme et par netter i uka, sier Høgmo.

Redningsmann

I 2013 ble Høgmo hentet til stockholmsklubben Djurgården, som sto i fare for å rykke ned. Jobben ble utført. Men, han takket nei til å fortsette. I stedet ble han norsk landslagssjef.

I fjor forlot han en jobb i Norges Fotballforbund og dro igjen tilbake til Sverige.

– Jeg kjente at jeg fortsatt var sulten på å være trener, og selv om IFK Göteborg er klubben for mange i byen, så er Häcken en spennende klubb. En klubb med skikkelig organisasjon og solid økonomi. Og de siste årene har faktisk Häcken vært bedre enn IFK.

– Også denne gang ble du hentet til Sverige for redde klubben fra nedrykk?

– Ja, da. Da jeg kom i fjor omtrent på denne tiden og tok over etter åtte kamper, hadde Häcken seks poeng og lå sist. Nå, ett år senere, ligger vi på topp i Allsvenskan.

SUKSESS I SVERIGE: Per-Mathias Høgmo. Foto: Erik Monrad-Hansen / TV 2

– Fordi den beste treneren i Allsvenskan er norsk?

– He-he, så enkelt er det ikke. Det eneste som er sikkert, er at vi må bli bedre for å holde oss i toppen hele sesongen. Det som er gøy er at vi spiller morsom fotball, vi scorer mange mål. Jeg synes vi har klart å utvikle et godt offensivt spill 4-3-3, høyt press med vekt på gjenvinningsspill. Kanskje er noe av forklaringen her.

Store klubber og mye publikum

Høgmo tror at kvaliteten på Allsvenskan og Eliteserien er ganske lik.

Den største forskjellen på serien er at klubbene i de store byene er i toppen år etter år.

Og de trekker mye publikum. Djugården, Hammarby og AIK i Stockholm, samt Malmö og IFK Göteborg.

Høgmo tror at dersom Rosenborg, Brann, Viking, Vålerenga og Fredrikstad alle hadde kjempet i toppen, så hadde vi hatt publukumstall som vi hadde for 15 år siden i Norge.

– Ikke glem at det var 10.000 i snitt på kampene i Norge i 2007-2008, påpeker Høgmo.

– Häcken leder altså serien foran store klubber som Malmö, Djurgården, Hammarby og AIK?

– Ja, det er moro. Vi har en god tropp. Det er konkurranse om plassene på laget, så det ser bra ut, men vi har altså kun spilt ti av 30 kamper. Men, skulle vi henge med inn til slutt, så er det en stor prestasjon.

Folk ristet på hodet

Mens han trente klubber og landslag i Norge, ristet flere på hodet og dro på smilebåndet da Høgmo hadde høytlesing av dikt på fotballtrening.

Høgmo mente også at yoga var viktig trening – også for gode fotballspillere.

– Hvilken forfatter liker spillerne i Häcken best?

– Vi har ikke diktlesing, men gjør andre ting. Som at alle spillere og ledere får et kvarter hver hvor de presenterer seg foran alle, dette er mitt liv, nye ting skaper fellesskap. Du bryter ned barrierer og ufarliggjør fotball.

SEIERSGLIS: Häckens Gustav Berggren og trener Per-Mathias Høgmo jubler etter en kamp i Allsvenskan. Foto: Mathias Bergeld / BILDBYRÅN

Høgmo understreker at for ham er det viktig med andre elementer enn det fysiske, tekniske og taktiske i fotballtrening.

– Det mener jeg er et ansvar alle ledere i idrett og næringsliv har for å skape utvikling. Så yoga kjører vi én gang i uka hos oss. Spillerne elsker det. Hvorfor? Jo, fordi det gir både restitusjon og trening i å være til stede i øyeblikket. Og øyeblikkene er viktig i fotball, avslutter Per-Mathias Høgmo.