Mener Serbia er bedre enn Norge – slik svarer Solbakken på stikket fra svenskene

Se Norge – Sverige på TV 2 søndag fra kl. 17.00

Norge har slått både Serbia og Sverige på bortebane hittil i Nations League, men måtte nøye seg med skuffende 0-0 mot Slovenia på Ullevaal.

Førstkommende søndag kommer Sverige på besøk til Ullevaal, og de gule og blå jakter på revansje etter 1-2-tapet på Friends Arena for én uke siden.

Foran oppgjøret kommer imidlertid den svenske profilen Viktor Claesson med et aldri så lite stikk til Norge.

SVENSKESTIKK: Viktor Claesson kommer med stikk til Norge før søndagens kamp. Foto: NILS PETTER NILSSON

– Norge var ikke like gode som Serbia. Så vi har store sjanser til å vinne. Følelsen er at Serbia er et mye bedre lag enn det Norge var, så jeg håper vi kan vinne på søndag, sier Viktor Claesson til Fotbollskanalen, til tross for at Norge vant 1-0 over Serbia.

– De har mye mer kvalitet med ball

Ludwig Augustinsson er helt enig med sin lagkamerat Claesson.

– Serbia er bedre enn Norge. De har mange gode spillere. Norge har en offensiv duo med Haaland og Ødegaard. Men Serbia har mye mer kvalitet med ball. Så Serbia er et sterke lag, sier Augustinsson, og slår fast:

– Vi vil vinne denne gruppen. Nå ligger vi etter og for å vinne gruppen må vi slå Norge. Det er bare det som gjelder. Vi vil ta revansje. Vi tapte sist på grunn av en av de sykeste straffeavgjørelsene jeg har sett i hele min karriere. Det er sannheten. Jeg blir fremdeles forbannet når jeg ser den. Det er ikke greit, varsler svensken.

Fnyser av påstandene

Norges landslagssjef Ståle Solbakken fnyser av uttalelsene fra de svenske profilene.

– Det er jo blitt sånt at jeg er blitt for gammel til å være på de greiene der. Jeg har sett Sverige mot Serbia, og så til og med Sverige mot Norge live og etterpå, og det var ikke tvil om at vi skapte mer sjanser mot Sverige enn det Serbia gjorde, sier Solbakken til TV 2.

Før han svarer med et aldri så lite stikk til svenskene:

– Noen ganger blir spillerne preget av at de ikke har de kalde, analytiske hodene, det må vi leve med. Men så vil nok dere (media) dra opp den ordkrigen litt, gliser han.

Stefan Strandberg bryr seg ikke nevneverdig om stikket fra svenskene.

– Jeg snakket med Claesson for noen dager siden, og det var ikke det han sa til meg. Det er en måte å bygge opp til kamp på, men vi slo dem på deres hjemmebane, så får vi se når de kommer hit. Gjør vi det vi skal til punkt å prikke er jeg ikke redd for å møte Sverige, sier Strandberg til TV 2.

– Jo, for dere i media og folket rundt så er det jo helt gull. Vi bryr oss ikke så mye om det. Vi konsentrerer om det vi skal, har en plan klar vi ønsker å gjennomføre og tenker mest på det. Så kommer resultatene ut av det, svarer Strandberg på spørsmål om hva han tenker om rivaliseringen mellom Norge og Sverige.

– Tviler på at de får revansje

Martin Ødegaard er imidlertid fullstendig klar over at Sverige har vært bedre enn Norge de siste årene.

– Det har vært på det rene at de har vært bedre enn oss, og gjort det bra i mesterskap og lignende. Det er det ikke å legge skjul på, men i det siste har vi vist at vi er blitt bedre, sier Ødegaard - og får full støtte av Stefan Strandberg.

– Ut i fra sist kamp er vi hakket bedre enn Sverige nå. Men vi må vise det over tid før vi kan skryte på oss noe. Så får vi se igjen på søndag, konkluderer Strandberg.

Norge-stopperen svarer følgende på svenskenes uttalelser om at de nå skal ha revansje:

– Jeg tror det blir en åpen kamp som kan bikke begge veier. Sverige er et godt lag. Alle de offensive spillerne til Sverige fikk hvile forrige kamp. Vi vet vi må være ekstremt gode defensivt for å holde dem unna. Men om de får revansje, det tviler jeg på at de gjør, sier Strandberg, og slår fast:

– Det kommer til å smelle, og slik skal det være i Norge-Sverige-kamper.

Moe forlot landslagssamlingen – til Danmark på treningsleir

Brede Moe er eneste frafall fra den norske landslagstroppen foran møtet med Sverige i nasjonsligaen søndag kveld.

Det opplyste landslagssjef Ståle Solbakken på pressekonferansen foran oppgjøret.

– Vi hadde en avtale med Kjetil Knutsen og Bodø/Glimt om at Brede fikk reise om vi hadde fem stoppere tilgjengelig til kampen mot Sverige, opplyser Ståle Solbakken.

Moe fikk ikke spilt noe i de tre første kampene i sin debut i den norske A-landslagstroppen. Nå reiser han til Danmark for å slutte seg til Bodø/Glimts treningsleir foran resten av sesongen i Eliteserien.