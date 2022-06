Politiet: Turister ikke gjort rede for etter skredet i Loen

Lørdag morgen fortsetter søk i skredområdet i Loen med drone med varmesøkende kamera. Søket startet klokken 09.00.

Det ble gjort flere søk (overflyginger) med helikopter og drone i går, uten at det ble gjort noen funn, opplyser Vest politidistrikt i en pressemelding.

To personer skadd

– Skredområdet er fortsatt for usikkert til at det er trygt å sende inn mannskap på bakken. Det skyldes to store skavler som henger over området. Det vurderes, i samarbeid med geolog, om disse skavlene kan løses ut kontrollert slik at det blir trygt å gå inn i området for søkemannskapene, skriver politiet.

Det var fredag ettermiddag klokken 13.30 at skredalarmen gikk hos nødetatene i Loen. Ifølge politiet var skredet over 400 meter bredt.

En mann og en baby ble lettere skadd av skredet.

Knyttet bekymring

Fredag og natt til lørdag ble det gjort et større arbeid med å kartlegge personer som var i området i tidsrommet før skredet gikk og sikre at disse var kommet seg trygt ut igjen av området.

– På bakgrunn av samtaler med vitner og andre undersøkelser er det nå fortsatt knyttet bekymring til noen utenlandske turister, som politiet ikke har gjort rede for. Arbeidet med dette fortsetter for fullt i dag, skriver Vest politidistrikt i pressemeldingen.

Kommunikasjonsrådgiver Gry Benedicte Halseth opplyser til TV 2 at de blant annet har undersøkt biler som sto parkert i området.

Fortsatt er ingen er meldt savnet til politiet.