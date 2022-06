Elbilene dominerer nå fullstendig bilsalget i Norge. Så langt i år har de en markedsandel på over 80 prosent. For varebilene er andelen langt lavere, men også her ser vi nå en kraftig økning.

En av dem som satser tungt på elektriske varebiler, er Ford. Deres E-Transit er den helelektriske varianten av verdens mest solgte varebil. Den kommer med elektrisk rekkevidde på opptil 317 kilometer og høy nyttelast, i hele 25 forskjellige varianter.

Produksjonen startet i vår på fabrikken i Tyrkia. Og nå er de tre første bilene overlevert til norske kunder. I løpet av de neste månedene kommer hundrevis av eksemplarer av bilen til Norge.

– Erstatte dieselbiler

– Dette markerer starten på en revolusjon i det norske nyttekjøretøymarkedet. Endelig kan norske bedriftskunder få et fullgodt 2-tonns helelektrisk kjøretøy med en kombinasjon av elektrisk rekkevidde, kapasitet, eierskapsopplevelse og pris som kan erstatte dagens dieseldrevne varianter. Interessen har vært stor etter at vi åpnet for bestilling, sier administrerende direktør i Ford Motor Norge, Per Gunnar Berg, i en pressemelding.

De tre første bilene ble utlevert hos Kverneland Bil i Stavanger. De skal nå settes inn i den daglige driften hos NorEngros Kjosavik, og levere kontorrekvisita og forbruksmateriell til bedrifter i Stavanger og Sandnes-regionen.

Slik gjør de bilene perfekte for Norge

Dette kommer til å bli en vanlig syn i Norge utover sommeren.

Opptil 1.758 kilo.

– Vi er veldig fornøyde med endelig å få tre helelektriske varebiler som kan klare våre lengste kjøreruter. På de varebilene vi har fra før, har kjørelengden vært en utfordring og vi har bare kunnet benyttet dem på våre korteste ruter. I tillegg til elektriske kjøretøy har vi også investert i solcelleanlegg på taket av vårt lagerbygg så bilene vil i stor grad gå på egenprodusert strøm, sier medeier og daglig leder i selskapet, Gunnstein Kjosavik.

Den bakhjulsdrevne varebilen har et dreiemoment på 430 Nm, enten man velger med 184 HK eller 269 hestekrefter. Nyttelastkapasiteten er på opptil 1.758 kilo.

Nå kan arbeidsplassen til mange nordmenn forandre seg stort

Blomster hører med når man overrekker nye biler. Per Gunnar Berg (til venstre) hos den norske importøren tok turen til Stavanger. Gunnstein Kjosavik er medeier og daglig leder i NorEngros Kjosavik.

Betydelig andel fra Norge

I Europa tilbyr Ford hele 25 ulike varianter av E-Transit: Varebil, dobbelkabin varebil og chassis med påbyggingsmuligheter. Alle tilgjengelig i forskjellige lengder, takhøyder og lastekapasiteter med brutto kjøretøyvekt fra 3,5-4,25 tonn.

Rundt påske var det kommet inn mer enn 5.000 europeiske kundeordre, før den første E-Transit rullet ut av fabrikken. En betydelig andel av disse var kontrakter tegnet av norske kunder.

Ford skal også tilby Transit Custom som elbil fra 2023. Deretter følger Transit Courier som en helelektrisk variant i 2024.

Disse blir også tilgjengelig i elektriske personbilutgaver, som flerbruksbilene Tourneo Custom og Tourneo Courier.

LES MER: Elvarebilene får støtte – men denne er for billig

Video: Legendarisk varebil – bare to ting kan ta livet av denne