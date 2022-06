Søppelkasser med skittent språk vekker oppsikt

Den svenske byen Malmö har tatt et nytt grep for å holde byen ren.

I Malmö er det blitt gjort ulike tiltak for å oppmuntre innbyggerne til å holde byen ren og kaste søppelet sitt.

Allerede i 2017 kjøpte byen 18 nye søppelkasser utstyrt med høyttalere, hvor to av disse har vært i bruk.

Under pandemien applauderte disse innbyggerne for å holde avstand, men nå har byen tatt et nytt grep og meldingene erstattet av noen helt spesielle fraser.

Det skriver Sydsvenskan.



SØPPEL: Når man åpner to av Malmös søppelkasser skjer det noe spesielt. Foto: Johan Nilsson / AFP / NTB

«Aah, det var vanvittig fint»

På Davidshallbroen takker nemlig to søppelkasser innbyggerne sine med en sensuell stemme når folk åpner dem.

– Vi må kvitte oss med alt skitten som foregår i gatene og på plassene våre, sier Marie Persson, seksjonssjef ved Eiendoms- og gatekontoret i Malmö by til avisen.

Stemmen i søppelkassen, som blant annet sier «aah, det var vanvittig fint» og «mmh mer», tilhører en kjent person fra byen – uten at de vil røpe hvem.

Se og hør de frekke frasene:

– Pekefingre fungerer ikke

Malmö by har valgt å sette ut søppelkassene fordi de vil være sikre på å nå ut med ønsket sitt om en renere by.

De tror de humoristiske budskapene er veien dit.

– Hos oss vet vi allerede at pekefingre ikke fungerer når det gjelder atferdsendring. Derfor tester vi ut en ny tilnærming i denne satsingen, sier Persson.

I tillegg til at de snakkesalige søppelkassene kommer med frekke fraser, sluker de også mer søppel enn de stille søppelkassene i byen.

– Skal du høre mer, må du rett og slett gå dit og kaste litt søppel.