Kvinne pågrepet etter voldshendelse i Oslo

Politiet har pågrepet en kvinne etter en voldshendelse på Grünerløkka i Oslo natt til lørdag. En mann får behandling for kuttskader.

I totiden natt til lørdag meldte politiet i Oslo om at de søkte etter en kvinne som hadde forsvunnet etter en voldshendelse i en leilighet. En mann med kutt og risp i ansiktet ble kjørt til legevakten, men først oppga han navn og signalement på kvinnen.

Hendelsesforløpet er ikke klarlagt, men voldshendelsen skjedde inne i en leilighet, opplyste politiet i 1.30-tiden.

– Det har vært en konflikt mellom de to. Mannen forklarer at han ble rispet og kuttet i ansiktet med en form for bestikk. Han oppga navnet på kvinnen, og hun ble pågrepet kort tid etter, sier operasjonsleder Line Skott i Oslo politidistrikt til NTB.

Den fornærmede ble kjørt til legevakt for behandling.

Han er i 40-årene, mens den pågrepne kvinnen er i 30-årene. De kjenner hverandre, men relasjonen mellom dem er ukjent.