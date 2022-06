Fire skadd i knivangrep på tysk universitet

Fire mennesker ble skadd da en mann gikk til angrep på tilfeldig forbipasserende på et universitet i Tyskland fredag.

Den 34 år gamle mannen angrep en rekke personer på Hamm-Lippstadt-universitetet i nærheten av Dortmund før studenter overmannet ham og han ble pågrepet av politiet.

En talsmann for påtalemyndigheten sier mye tyder på at gjerningsmannen er mentalt syk. Det er ingen tegn til noe politisk motiv for angrepet.

De sårede var tre menn og en kvinne. Tilstanden for kvinnen er livstruende, ifølge påtalemyndigheten.

Samme dag ble en kvinne og en sju år gammel jente alvorlig skadd i et knivangrep på en skole i Esslingen i Sør-Tyskland. Den mistenkte gjerningsmannen, en 24 år gammel nederlender, ble kort etter pågrepet i Stuttgart.

Heller ikke i denne saken er motivet klart, og det er ikke fastslått om det var en forbindelse mellom mannen og de to som ble skadd.