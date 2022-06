Varan på vift i Hønefoss

Politiet i Sør-Øst tar til Twitter for å finne eieren av dette snodige dyret.

I Hønefoss ved Katfossveien har det dukket opp «Eksotisk dyr som ligner på en dvergvaran» skriver politiet i Sør-Øst på Twitter. Dyret er 80-100 cm langt.



En meterlang dvergvaran

Dvergvaranen er den eneste varanen det er lov å holde i fangenskap i Norge, ut fra Store norske leksikons liste over tillatte reptilarter. «Voksne dvergvaraner kan bli hele 70 cm lange, men nesten 50 cm av dette er halen», informeres det om på siden dyreliv.no. Denne varanen er altså ifølge politiets beregninger noe større.

Kan holdes i harem

Varaner kan ifølge nettsiden bo alene, i par eller i harem i terrariet sitt. Om denne rømlingen har forlatt et harem eller en alenetilværelse i et terrarium, er foreløpig uvisst. Eieren oppfordres til å ta kontakt med politiet. Politiet ber også om at publikum som vet hvem som kan ha mistet det eksotiske dyret sitt tar kontakt med dem.