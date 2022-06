Besøksforbud for Britney Spears eks-mann

Superstjernens advokat Mathew Rosengart, har ifølge ET fått på plass et besøksforbud. Speras tidligere ektemann Jason Alecander forsøkte å ta seg inn på superstjernenes bryllup.

«Bevæpnet med kniv»

Rosengart ba om besøksforbudet på vegne av både Spears og hennes nye ektemann Sam Asghari. De begrunner kravet med at Alexander «løp inn på eiendommen og inn i huset bevæpnet med en kniv». I dokumentet står det også at Alexander har tatt seg inn på deres eiendom flere ganger, og at de har varslet ham gjentatte ganger om at han ikke er velkommen der.

Alexander må nå holde seg 100 yards (91.4 meter) unna ekteparet til enhver tid, og like langt unna eiendommen deres.

Tilbake i retten tirsdag

Alexander må møte igjen i retten tirsdag. Besøksforbudet var et hastevedtak som kun varer til 17. juni. Rosengart berømmer det lokale Sheriffkontoret, som har grepet inn mer enn én gang.

Alexander og Spears var gift i 55 timer tilbake i 2004, og er hennes første ektemann. Spears har vært gift tre ganger. Vergemålet som Britney Spears levde under siden 2008, ble opphevet i november.

Alexander tok seg forrige uke inn på eiendommen og lagde kaos i dekorasjonsforberedelsene mens han krevde å få se Spears. Han ble tatt hånd om av ansatte sikkerhetsvakter, og etter hvert av sheriffkontoret.