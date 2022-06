Her løper Natalia fra det massive skredet

Fredag ettermiddag skulle Natalia og ektemannen gå seg i en tur i Loen, da de plutselig ble vitne til det massive snøskredet som raste nedover Kjensdalen.

– Vi stoppet bilen for å ta litt bilder, da vi hørte en lyd. Jeg begynte å filme fordi jeg trodde det bare var et lite snøskred. Like etter hørte jeg mannen min begynte å skrike at dette trolig var litt mer alvorlig og ba meg springe. Da snudde jeg meg raskt og begynte å løpe, sier Natalia til TV 2.

Hun ønsker bare å omtales med fornavn.

Reddet seg inn i en bil

Paret sprang alt de klarte i rundt 60 meter.

– Da vi snudde oss så vi en brun sky som fulgte oss. Vi visste ikke om den ville nå oss eller ikke, sier hun.

De to var veldig våte der de sprang fra det massive snøskredet. For etter snømassene, som kom dundrende nedover, kom det store mengder vann.



De skimtet en bil i det fjerne og satte kursen mot den.

– Vi vinket gjennom bilvinduet, og heldigvis åpnet dama i bilen døren til oss.

Kvinnen i bilen satt da på tråden med nødetatene.

Video går viralt

Da TV 2 snakket med Natalia, like før klokken 21 fredag kveld, var hun og mannen i god behold.

Hun rister på hodet når hun tenker på sin første tanke da raset gikk.

– Det første jeg tenkte var: yes, jeg fikk det på film, sier hun.

I ettertid har det gått opp for henne hvor nær de var.

– Jeg rakk ikke tenke så mye da det sto på. Bare at nå er det en ting som betyr noe, og det er å springe.

Etter å ha kommet seg trygt i sikkerhet, publiserte Natalia en dramatisk video på TikTok.

Videoen gikk raskt viralt, og på kun noen timer har den blitt sett av nærmere 40.000 personer. Og tallet stiger stadig.