Togkaos fører til flykaos – flere fly på bakken

Etter at togtrafikken sto stille på Oslo S i to en halv time, fører det til store forsinkelser i flytrafikken.

Fredag ettermiddag brøt det ut fullt kaos på Oslo sentralbanestasjon etter at samtlige tog sto stille etter en jordfeil.

Problemene vedvarte i to og en halv time, noe som førte til enorme køer.

Togkaoset fører nå til flykaos på Oslo lufthavn.

FORSINKELSER: Mange på fly Oslo lufthavn har fått ny avgangstid. Foto: Rano Tahseen / TV 2

– Mange fly er forsinket på grunn av togkaoset. Det har vært en lang periode hvor det ikke kom folk til flyplassen, så det står mange fly på bakken som er forsinket, sier pressevakt i Avinor Cathrine Framholt til TV 2.

Rammes du av forsinkelser? Ta kontakt med TV 2 her!

Avinor har ikke oversikt hvor mange fly det gjelder.

Framholt sier at dette vil påvirke flytrafikken en stund til, og at det vil bli et etterslep.

– Vi må se litt hvordan det løser seg når togtrafikken er i gang igjen, sier hun.

Saken oppdateres!