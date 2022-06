– Han skal være en jævel på min skulder

Landslagstrener Eirik Myhr Nossum redd for at utestengelsen av russerne skal bli en sovepute og henter inn eksperthjelp.

Og han som omtales som jævel er Thomas Losnegard, sjef for utholdenhetsavdelingen på Olympiatoppen.

– Litt av en omtale Eirik Myhr Nossum har av deg?

– Ja, det høres voldsomt ut, men vår oppgave i Olympiatoppen er å utfordre og se til at planer i trening som er lagt blir fulgt. Vi skal være litt på tå hev. Vi har jo litt kontroll på hva andre idretter driver meg og vi kan alle alltid lære litt av andre, forklarer Losnegard.

– Hvordan er tilstanden i norsk herrelangrenn?

– Resultatmessig har det vært mye bra siden Martin Johnsrud Sundby dro i gang og løftet kvaliteten på trening. Men det er jo noen år siden. Elitelaget for herrer består av mange godt voksne løpere, som har mye erfaring, men samtidig er det hele tiden en utvikling, blant annet på teknikk. Her kan det være muligheter for forbedring.

Losnegard understreker overfor TV 2 at det nå fram mot VM på hjemmebane i Trondheim i 2025 skal satses ekstra på den klassiske stilen.

– Norge har jo de siste tiårene vært en skøytenasjon - og her må vi bli bedre til VM.

Aleksandr Bolsjunov på veggen

– Vi har hengt bildet av Aleksandr Bolsjunov på veggen. Han har vært verdens beste løper de siste årene, det er han som skal slås. Det ligger mye motivasjon i det. Men slik verden er nå er det helt riktig at han og de andre russerne ikke får delta, understreker Myhr Nossum.

Landslagstrener Eirik Myhr Nossum i Seiser Alm i Italia. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

– Og uten Bolsjunov er det lett å slå seg til ro med at selv om vi bruker mer tid på tv-serier enn trening foran neste sesong, så kommer vi til å gjøre det ganske bra. Sikkert riktig, men en farlige tanke. Og dette har vi brukt mye tid på å diskutere og vi har tatt noen grep for å bedre blant annet nøyaktighet i det vi driver med. Her håper vi Thomas (Losnegard) skal hjelpe oss.

Spark på leggen

– Hva forventer du av Losnegard?

– At han skal utfordre meg. Jeg har faktisk vært her i fem år og vi har hatt brukbare resultater. Og da er det lett for både utøverne og meg at vi fortsetter på samme måte som vi har gjort. Vi blir ubevisst selvforherligende. Det gir ingen utvikling! Jeg er overbevist om at det er sunt med hjelp, som Thomas, som ser oss utenfra og kan sparke oss skikkelig på leggen når det blir for komfortabelt, sier Eirik Myhr Nossum.