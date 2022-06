Carlsen vant Norway Chess etter mirakelavslutning

Magnus Carlsen ledet inn mot siste dag i Norway Chess og kunne avgjort turneringen med seier mot Veselin Topalov. Remis med de sorte brikkene gjorde imidlertid at Sjakrijar Mamedjarov kunne ta igjen verdensmesteren med seier i sitt parti.

Et mirakelforsvar fra Teimur Radjabov i innspurten gjorde at nordmannen likevel vant sin fjerde Norway Chess-turnering på rad.

– Jeg skal ikke si hva han kunne eller ikke, for man blir så «shaky» i sånne situasjoner. Han føler han skulle vunnet, men så mistet han kontrollen helt og plutselig var det ikke så mye tid. Jeg tar den, sier Carlsen til TV 2.

– Det viste seg til slutt det var mye som skulle gå rett de to siste dagene med tanke på alt som skjedde i partiene, men det gjorde nå en gang det, fortsetter han.

Carlsen satt i TV 2-studio da han så at det endte med remis for Mamedjarov – og turneringsseier.

– Formatet funker på den måten at du aldri er ute av det. At Mamedjarov holdt på å ta meg igjen etter at jeg slo ham i den sjette runden, er helt vanvittig. Jeg husker Karjakin en gang. Han hadde en dårlig turnering, men han vant de tre siste partiene og turneringen. Alt kan skje. Det går aldri som man tror, sier han.

Thrilleravslutning

Magnus Carlsen kunne bestemme sin egen skjebne med de sorte brikkene mot Veselin Topalov. En rolig åpning førte imidlertid til en stilling der nordmannen hadde problemer med å få seierssjanser.

Carlsen prøvde å skape dynamikk i stillingen, men endte opp i en litt dårligere stilling. Derfra greide 31-åringen å redde remis uten større problemer, men ble dermed avhengig av at Mamedjarov ikke skulle vinne sitt parti for å sikre seieren.

Mamedjarov hadde i sitt parti et stort press både på klokken og brettet. Det så lenge ut til Radjabov kom til å bikke under for presset.

Med bare noen minutter på klokken greide likevel Radjabov å finne et mirakelforsvar og sikret seg poenget Mamedjarov trengte for å vinne turneringen.