Deler det første bryllupsbildet

Torsdag giftet popstjernen Britney Spears (40) seg med sin utkårede, Sam Asghari (28).

Nå deler det britiske magasinet Vogue parets første bryllupsbilde på sin Instagram.

Spears sin bryllupskjole var designet av Versace, og stjernen gikk opp til alteret til Elvis Presleys «Can't Help Falling in Love», ifølge kilder til magasinet People.

Madonna og Paris Hilton feiret paret

– Det endte opp med å bli den lykkeligste kvelden for Britney. Hun ønsket et eventyrbryllup, og det fikk hun. Britney så fantastisk ut, sier en annen kilde til People.

Rundt 60 personer var invitert, skriver People. Blant andre store stjerner som Madonna, Drew Barrymore, Donatella Versace, Selena Gomez, Ansel Elgort og Paris Hilton. Sistnevnte har lagt ut antrekket for anledningen og skrev at «eventyr er faktisk sanne».

I likhet med bruden var Hilton iført Versace. Hilton og Spears har vært venner i flere tiår.

Ifølge Independent, skal Spears og Madonna ha gjenskapt deres omdiskuterte kyss fra MTV Video Music Awards i 2003 under gårsdagens mottakelse.

Sønnene deltok ikke

Blant de som ikke dukket opp i bryllupet, var «Toxic»-sangerens foreldre, søster, og hennes to sønner. I forkant av bryllupet bekreftet barnefar og eksmann Kevin Federlines advokater at han og deres to felles sønner, Sean Preston (16) og Jayden James (15), ikke ville være til stede.

– De er glade for moren sin, og de håper at Sam og Britney går en flott fremtid i møte, uttalte advokat Mark Vincent Kaplan overfor People.

Bryllupet foregikk i parets bortgjemte hjem i Thousand Oaks, Los Angeles, og dagen ble alt annet enn fredfull.

Like før vielsen forsøkte nemlig sangerens eksmann, Jason Alexander, å ta seg inn på eiendommen hennes mens han livestrømmet det hele via Instagram.

Politiet bekrefter at de rykket ut til en hendelse, og at eksmannen skal ha blitt fraktet bort. Vielsen fikk dermed fortsette som planlagt.