Mann og baby skadd i skred: – Brutalt stort

Det har gått et snøskred i Loen fredag ettermiddag. Skredet skal være på rundt 400 meter. To personer er skadd.

Et større snøskred gikk fredag ettermiddag i Kjenndalen i Loen.

En voksen mann og en baby ble lettere skadd etter de ble tatt av skredet.

Totalt ble fire biler tatt av skredet. En campingvogn og en campingbil er blant de som ble tatt av skredet.

– Brutalt stort

Per Bjarte Myren er selv født og oppvokst i Lodalen. Han forteller at de som bor der er vant til at det går ras, men at det ikke er vanlig at det går så sent på året.

Hovedredningssentralen: – Skal ikke være noen savnede eller hardt skadde

– Vi bor jo her med mye fjell og snø, så vi er vant til at det går ras. Men dette var brutalt stort, sier Myren.

Fra Helset camping så de skredet og rykket umiddelbart ut.

– Vi var på stedet før alle nødetatene var fremme. Men da redningspersonellet kom trakk vi oss ut, sier Myren.

Veien sperret

Daglig leder ved Tuftene AS som driver Helset Camping, Bård Olav Myhren, forteller at veien er sperret inn mot raset.

NVE: – Sannsynlighet for at det kan komme flere skred

– De har sperret av veien inn mot raset. Vi er en mil i fra og vi ser ikke noe innover. Tidligere så vi masse helikopter, ambulanse, politi og røde kors, sier Myren.

Han forteller til TV 2 at veien er sperret av cirka midt inne i dalen.

– Vi så raset herifra, det var så stort at vi så det røk i fjellsida.

– Ja, her går det ras hele tiden, så det er nesten dagligdags. Vi visste ikke hvor stort det var da det gikk fordi det var på siden av fjellet, men det er visst større enn det som var vanlig, forteller Myren.