Hauger etterforskes etter tredjetid i Formel 2-kvaliken

Dennis Hauger tok tredjetid på fredagens Formel 2-kvalifiseringen i Baku, men nordmannen kan være i trøbbel.

– Vi krysser fingrene for at det ikke blir en straff, men tredjetid er uansett en fantastisk bragd av Dennis, sa Viaplay-kommentator Atle Gulbrandsen.

Hauger er under etterforskning for å ha kommet for tidlig og uforsiktig ut fra «pit lane» før sitt siste forsøk. Hauger risikerer dermed tidsstraff og bot.

– Unsafe release by Prema. Please report, klaget Roy Nissany.

Hvis tiden til Hauger blir stående, får han åttende beste startspor under lørdagens sprintløp og tredje beste startspor i VM-runden søndag.

Best under treningen var Juri Vips, og samme mann var også best i kvalifiseringen. Han var 0,2 sekunder raskere enn Hauger.

Hvis Hauger blir straffet på tid, så ender han lenger bak i kvalifiseringen. Han lå på tiendeplass før den siste tiden han fikk klokket inn.

Hauger ble nummer ti under treningen tidligere fredag.

Saken oppdateres!