Én til sykehus etter bilulykke: – Villmannskjøring

En mann i slutten av tenårene er sendt til sykehus etter en trafikkulykke. Politiet søker etter ytterligere to menn etter ulykken.

Fredag rykket nødetater ut etter at to biler var involvert i en trafikkulykke på Ring 3 ved Storo, Oslo.

– Vitner på stedet sier det var villmannskjøring i forkant av ulykken, opplyser operasjonsleder Tor Grøttum til TV 2.

To biler var involvert i ulykken. Fører av den ene bilen, en mann i slutten av tenårene, er sendt til traumemottaket etter ulykken, ifølge Grøttum.

– Siden det har blitt omtalt som villmannskjøring har det nok vært høy hastighet i forkant av ulykken.

Politiet har kontroll på begge bilene, men søker nå etter to menn som skal ha tilhørt bil nummer to. Politiet utelukker ikke at det er en mulig relasjon mellom de partene.

– Vi jobber nå med å kartlegge videomateriale, samt samle inn vitneuttalelser.

Klokken 19.35 opplyser politiet at Ring 3 er åpen for fri ferdsel.

– Fortsatt ikke kommet i kontakt med de to som stakk fra stedet. Vi oppretter sak på forholdet, skriver politiet på Twitter.