Realitydeltaker kapret hjertet til Nikita Haikin

Bodø/Glimt-keeper Nikita Haikin (26) har funnet lykken med tidligere Love Island-deltaker Tanja Løvik (32).

Russeren har spilt for Bodø-laget siden 2019.

Nylig delte Løvik flere bilder av de to i Monaco på Instagram, hvor hun under har skrevet «min favoritt». Haikin har kommentert et hjerte, mens i kommentarfeltet har en skrevet «for et vakkert par», og en annen «turtelduene».

Løvik deltok på datingprogrammet Love Island i 2020. Der fortalte hun at hun var på utkikk etter en som er rolig og trygg på seg selv, og ikke den som er mest opptatt av å få all oppmerksomhet i rommet.

32-åringen fant ikke kjærligheten i programmet, men har heldigvis klart å finne lykken i Bodø.

Snakket en del på Instagram

Løvik bekrefter overfor God kveld Norge at de er et par, og sier de har det veldig fint sammen.

– Vi møttes for 1,5 år siden. Siden Love Island har jeg flyttet til Bodø og bor der sammen med Nikita.

Videre forteller hun at de møttes i Bodø, men snakket en del på Instagram først. Løvik er i likhet med Haikin opprinnelig fra Russland, men vokste opp i Trondheim.

– Det var så gøy med noen som også snakket russisk, så det startet der. Vi flyttet sammen ganske kort tid etter, og siden da har det vært veldig fint.

Til God kveld Norge sier Haikin at det var overraskende å finne en russisk-norsk jente som var en så bra match.

– Det er en perfekt balanse. Begge har europeisk sinn, og det hjelper.

Holdt forholdet privat

Den tidligere realitydeltakeren forteller at hun har valgt å holde forholdet privat for å kunne fokusere på å bare være de to, men at hun nå valgte å være åpen om det siden de har vært kjærester i over ett år.

Løvik studerer for å bli sosionom, og jobber med reklame og film ved siden av studiene. Hun innrømmer at hun ikke var særlig fotballinteressert da de først møttes, men at sporten nå har blitt en ganske stor del av livet hennes.

– Har blitt en Glimt-supporter nå, og prøver å støtte han så godt jeg kan. Har så klart vært noe å bli vant til, men det går veldig fint nå. Jeg har blitt veldig engasjert og elsker å dra på kamper.

Haikin forteller at det er flott at hun er så støttende.

– Det har vært supert så langt. Jeg føler støtten hennes, spesielt når hun blir med på reiser til Glasgow, Roma og Amsterdam i forbindelse med UEFA-cupen, avslutter fotballspilleren.