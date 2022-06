Kunsten å gå videre

På skitinget i helgen skal Skiforbundet velge ny skipresident. Etter ti år ved roret takker Erik Røste for seg. På hans vakt har norske utøvere tatt 105 gullmedaljer og rundt 250 medaljer totalt i OL og VM. Det er en helt enestående medaljefangst. Sportslig sett har Erik Røstes periode som skipresident vært en stor suksess. Men hans tid som president har også vært preget av en rekke vanskelige konflikter som har skapt store organisatoriske og omdømmemessige utfordringer.

Det siste året kommer først og fremst til å huskes for den betente konflikten med Clas Brede Bråthen og hoppmiljøet. I den saken kom Skiforbundet skjevt ut lenge før hoppkanten, og de klarte aldri å redde seg helt inn igjen. Selv nå, lenge etter at man fant en slags kompromissløsning, preger saken fortsatt organisasjonen på veldig mange måter. Konflikten har utvilsomt satt dype spor, spesielt i hoppleiren.

Selv om Bråthen-saken endte med et forlik der hoppsjefen fikk fortsette i en ny rolle, er det fortsatt mange som ikke er ferdige med saken. Brannen er tilsynelatende slukket, men det er fortsatt liv i glørne når Ski-Norge samles denne helga.

Når en konflikt får fortsette å ulme lenge etter at den egentlig er “løst” skaper det stadig nye problemer. I slike betente saker danner det seg ofte tydelige fraksjoner. Slike fraksjoner har en tendens til å leve videre også etter at saken formelt er ferdigbehandlet og det kan gjøre det krevende å gå videre.

Gamle konflikter blir liggende som et bakteppe for nye krevende saker. Nye konflikter tolkes stadig i lys av den gamle konflikten. Da er det lett å begynne å lete etter skjulte motiver bak alt som blir sagt og gjort. Tillitsvalgte risikerer å bli tatt til inntekt for ting de ikke egentlig mener bare fordi de støtter en av de markante stemmene fra den gamle konflikten i en helt ny sak.

Det skaper et dårlig klima for åpen og ærlig dialog. Det kan også tære på tilliten i organisasjoner og gi dårlige arbeidsforhold både for tillitsvalgte og administrasjonen. Hvis det ikke ligger en grunnleggende tillit i bånn, er det vanskelig å tolke andre i beste mening.

Det er nå tre kandidater til å ta over som skipresident etter Erik Røste. Uansett hvem av dem som blir valgt, har hun en enormt viktig jobb foran seg. Den nye presidenten er nødt til å klare å samle organisasjonen og administrasjonen igjen. Det er ingen enkel oppgave, men det er en oppgave den nye skipresidenten simpelthen må løse.

Hvis man virkelig skal klare å legge en betent sak bak seg, krever det at alle parter er villige til å jenke seg på noen punkter. Man kan ikke kreve omkamp etter omkamp i en sak som egentlig er gjort opp. Man kan heller ikke feie kritikk under teppet hvis det er mange i organisasjonen som fortsatt er misfornøyd. Det er en egen kunst å sørge for at folk blir hørt, selv når man mener de tar feil. Den kunsten må den nye skipresidenten mestre. En del av det å være ledelse er også å møte kritikk med et åpent sinn, og ikke låse seg fast i troen på at man selv alltid sitter på fasiten.

Å avslutte en sak en gang for alle krever også at man er så åpen som mulig når det gjelder hva som har skjedd og hvordan det har blitt håndtert. Hvis ikke vokser det gjerne frem en rekke ulike versjoner av hva som egentlig skjedde. Ulike fløyer har sin “sannhet” om hva som skjedde og hvorfor. En slik situasjon er en oppskrift på splid. Tidligere har ledelsen i Skiforbundet holdt kortene altfor tett til brystet i vanskelige saker. Selvfølgelig må de følge reglene for taushetsplikt som arbeidsgiver, men de burde i mye større grad ha valgt åpenhet der det har vært mulig.

Ryggmargsrefleksen hos mange er å prøve å dempe konflikter ved å legge lokk på dem utad. Men konflikt og uenighet er ikke farlig, så lenge det håndteres godt. Uenighet er en helt naturlig del av enhver demokratisk organisasjon. Det er ofte helt nødvendig for at organisasjonen skal utvikle seg. Det å legge lokk på uenigheter og konflikter skaper rom for spekulasjoner, konspirasjoner og misnøye. Da blir det vanskeligere å legge konflikter bak seg.

Den nye skipresidenten arver et skiforbund som har skapt fantastiske øyeblikk i løypa. Hun arver en rekke ekstraordinære utøvere med en helt enorm vinnerkultur. Men hun arver også en organisasjon som har betydelige omdømmeproblemer etter flere krevende konflikter, og hun arver en organisasjon der det fortsatt er gnisninger mellom ulike fløyer.

I et forbund med så mange ulike grener med sine ulike behov vil det alltid dukke opp interessemotsetninger. Skiforbundet trenger nå en president som er konfliktdempende uten å være konfliktsky. Hvis ikke risikerer Ski-Norge utallige nye strafferunder rundt gamle krangler.