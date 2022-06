Telefonstorm etter Haaland-duell: – Han er ufattelig

«Mest fornøyde nordmann etter landskampen i går - kassereren i Viking. #Brekalo»

Det skrev TV 2s fotballekspert Morten Langli på Twitter etter gårsdagens 0-0-kamp mellom Norge og Slovenia, i en hyllest av slovenernes midtstopper David Brekalo.

23-åringen, som signerte for Viking i august i fjor, spilte en kjempekamp på Ullevaal og bidro sterkt til at Erling Braut Haaland gikk målløs av banen.

Dagen derpå er Brekalo overveldet over all oppmerksomheten han har fått i etterkant.

HVERDAGEN: David Brekalo kom til Stavanger i august i fjor. Her i aksjon mot Jerv. Foto: Carina Johansen

– Jeg har aldri fått så mye oppmerksomhet etter en kamp før. Jeg holder fortsatt på å svare på alle meldingene. Det har vært helt vilt. Alle snakker om Haaland, sier Brekalo til TV 2.

– Hva betyr dette for din selvtillit?

– Jeg er glad hver eneste gang laget mitt holder nullen, men denne var spesiell. Dette viser at jeg er på riktig vei, sier midtstopperen.

Fra null til hundre

Han sier han har fulgt Haalands karriere nøye helt fra tiden i Red Bull Salzburg, og at han sånn sett var godt forberedt på hva som ventet ham på Ullevaal.

Likevel lot han seg forbløffe av kvaliteten på den ferske Manchester City-spissen.

– Jeg ser på meg selv som en rask midtstopper, og jeg klarer meg godt i Eliteserien på det området. Men det største overtaket Erling hadde på meg var akselerasjonen. Han gikk fra null til hundre med et knips. Jeg visste at jeg ville få problemer der, så derfor forsøkte jeg alltid å ha et par meters forsprang og søke kroppskontakt, forklarer Brekalo.

TØFFE DUELLER: Brekalo hadde en klar plan mot Erling Braut Haaland på forhånd. Foto: Terje Bendiksby

– Var han raskere enn du hadde trodd?

– Akselerasjonen hans er helt ufattelig. Et par ganger, der jeg hadde forsprang, var det bare såvidt jeg rakk å klarere ballen. Med samme forsprang i Eliteserien kan jeg enkelt spille ballen til keeper, og så starter vi angrepet. Jeg visste at Haaland var en utrolig spiller, blant de beste i verden. Og det viste han at han var, sier Brekalo.

Han sier slovenernes taktikk, så lenge kreftene varte, var å stanse gjennomspillene mot Haaland.

Nå må David Brekalo roe seg ned litt. Har tenkt å beholde han i Stavanger ut sesongen i hvert fall. — Eirik Aase (@eirikaase) June 9, 2022

– I første omgang greide vi stort sett å hindre at pasningene ble slått mot ham, og vi slapp ikke til mange innlegg. I 2. omgang slet vi mer, særlig etter det røde kortet. Når Haaland får ballen i nærheten av boksen er det vanskelig å håndtere styrken og kraften hans, for han bruker fysikken sin smart, sier Brekalo.

Angrer på at han ikke falt

Han er ikke fornøyd med egen innsats i sekundene før lagkamerat Miha Blazic fikk det røde kortet, etter å ha sparket ned Braut Haaland på vei gjennom.

I trekket før tapte han nemlig hodeduellen mot Alexander Sørloth.

– Hvis jeg hadde gått i bakken der, ville dommeren blåst frispark. Jeg forventet ikke at Sørloth skulle gå rett i kroppen på meg, han så ikke engang på ballen.

– Så hvorfor falt du ikke?

– Jeg så på ballen, og Sørloth kom inn med fart. Jeg forventet at han ville gå i hodeduellen, så derfor falt jeg ikke. Men det burde jeg gjort, sier Brekalo.

UTVIST: Miha Blazic felte Haaland på vei gjennom, men David Brekalo er kritisk til vurderingen han gjorde like i forkant. Foto: Terje Bendiksby

Midtstopperen markerte seg uansett såpass positivt at flere i Stavanger nå ser for seg at det kan bli tøft å beholde ham ut sesongen.

Selv har han ikke hastverk med å reise.

– Det var bare én kamp. Jeg prøver å stabilisere meg på et høyt nivå, og har ikke noe hastverk med å komme meg videre. Jeg koser meg i Stavanger, sier han.

Brekalo ble byttet ut på tampen, og sier selv han er tvilsom til søndagens hjemmekamp mot Serbia. 23-åringen sliter med en liten muskelskade i låret og sier han skal gjennom en MR-undersøkelse.

– Jeg tror ikke det er alvorlig, men jeg har ikke hatt tid til å bli kvitt problemet skikkelig. Det gjør at jeg ikke kan prestere på 100 prosent, sier han.