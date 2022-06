Stort snøskred i Loen – flere biler ble tatt

Fredag ettermiddag har det gått et snøskred i Kjenndalen i Loen. Ingen er nå savnet eller hardt skadd, opplyser Hovedredningssentralen.

Fredag klokken 13.30 gikk alarmen hos nødetatene etter at det gikk et stort snøskred på rundt 400 meter i Kjenndalen i Loen.

– Det har gått et stort skred fra Kjendalsbreen og ned i Lodalen. Det er tatt noen biler, sier politiinspektør i Nordfjord, Tormod Hvattum, til TV 2.

En baby og en mann ble lettere skadd etter å ha blitt tatt av skredet.

Fire biler tatt

Totalt fire biler ble tatt av skredet, inkludert en campingvogn og en campingbil.

Vest politidistrikt opplyste i en pressemelding like før klokken 15 at situasjonen var uoversiktlig.

– Så vidt vi vet er de som har behov for evakuering, blitt evakuert. Det skal ikke være noen som er savnet eller hardt skadd, sier Edvard Middelthon i Hovedredningssentralen.

– Begynner få oversikt

Like før klokken 15.30 opplyser de til TV 2 at de begynner å få oversikt over situasjonen.

– Vi begynner å få oversikt og har begynt å dimittere noen helikoptre, sier Middelthon.

Like etter at skredet gikk, opplyste Hovedredningssentralen at 20 personer var sperret inne som følger av skredet. Disse er nå altså reddet ut.

Stryn kommune har sagt krisestab etter det store snøskredet.

Skredet gikk i Kjenndalen som ligger mellom Lovatnet og Jostedalsbreen i Stryn kommune.

Saken oppdateres!