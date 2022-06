Rester av «Alex» på vei mot Norge

Syklonen har imidlertid rast godt fra seg allerede, og det vil dermed ikke by på de store konsekvensene for Norge, ifølge Meteorologisk institutt.

– For oss blir det nok ikke stort mer enn et vanlig lavtrykk på sommeren med litt økende sønnavind, regn, regnbyger og lokalt fare for torden, skriver de på Twitter.

«Alex» har ført til sterk vind og regn til Bermuda. Senere førte den til flom i Sør-Florida.

Tre mennesker ble drept på Cuba, ifølge New York Times.

Den tidligere tropiske syklonen ble den først navngitte stormen i orkansesongen 2022 i Atlanterhavet.