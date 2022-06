Realityprofil dømt til fengsel etter fyllekjøring: – Han angrer

En profilert, tidligere realitydeltaker i midten av 30-årene ble fredag dømt til betinget fengsel for kjøring i påvirket tilstand.

Grunnlaget for siktelsen er at vedkommende torsdag 30.juli 2020 førte en personbil på E18 i Nordre Follo, til tross for at han var påvirket av alkohol.

Fredag avga han en uforbeholden tilståelse under et rettsmøte i Oslo tingrett, og dømmes derav til betinget fengsel i 16 dager.

Fullbyrding av straffen utsettes med en prøvetid på to år.

Av dommen fremgår det at han under en blodprøve hadde en alkoholkonsentrasjon på 0,80.

Betinget fengsel og bot

Han dømmes også til bot på 90.000 kroner, samt tap av førerkort i 17 måneder.

For å få tilbake sertifikatet må han forelegge en full, ny førerprøve.

Han kan ifølge dommen velge subsidiert fengsel på 14 dager i stedet for å betale de 90.000 kronene i bot.

Mannen var også siktet for bruk av narkotika. På dette punktet ble han frifunnet.

Hadde passasjer i bilen

Mannen skal også ha hatt en passasjer i bilen.

Av dommen går det fram at det har virket skjerpende at kjøringen foregikk på en lengre strekning med høy fart, samt at vedkommende tilstod på stedet og hele veien har samarbeidet godt med politiet.

Han skal selv ikke ha vært til stede i Oslo tingrett fredag.

– Vil vedta dommen

Den domfelte personen har tidligere medvirket i flere store realitykonsepter på norsk tv.

Mannens forsvarer, Harald Fjeldstad, sier til God kveld Norge at mannen åpenbart angrer for å ha havnet i den situasjonen.

– Han beklager, og vil ta sin straff, sier han.

Videre forteller han at det nok ikke blir aktuelt for mannen å anke dommen.

– Vi fikk straffen ned på det vi mener er et riktig nivå, ettersom politiet i utgangspunktet krevde en strengere straff. Han vil nok derfor vedta dommen, sier han.