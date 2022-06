Topper Spotify, men moren synes de er dårlige forbilder

Hvis du er aktiv på sosiale medier er sjansen stor for at Oskar Westerlin har dukket opp på skjermen din, enten det er på TikTok, Snapchat eller Instagram. Han produserer flere ulike serier, og for ikke lenge siden startet han opp YouTube-serien «Kontoret» sammen med Snorre Klanderud, eller «Snorrepus» som han kaller seg på TikTok.

Noen hundre tusen visninger senere la gutta episodene også ut som podcast, og det tok kun noen dager før de toppet podcastlista på Spotify.

– Det begynte med at vi så på noen utenlandske podder, også ville vi lage det innholdet som vi ser på selv, for det følte vi ikke at det var noe av i Norge, sier Westerlin, og forklarer at han ville lage en podcast med «guttastemning».

STUDIO: Gutta tok turen innom Marte og Dennis for å prate om suksessen. Foto: God kveld Norge

Hadde pappa som gjest

I episodene drikker de rikelige mengder med alkohol og forteller røverhistorier med gjester som David Mokel og Ballinciaga. I en av episodene var også faren til Westerlin gjest.

– Han er en sjuk type. Han er veldig god til å fortelle historier, blant annet fra da han var reiseleder på Mallorca. Han var en skikkelig «player». Han mobba Snorre for ikke å ha ligget med flere enn 100 damer før han er 27, forteller Westerlin.

– Han er en ordentlig spiller altså, han deler hemningsløst, legger Klanderud til.

Men moren til sistnevnte er ikke like positiv til podcasten.

– Mamma liker jo ikke podcasten i det hele tatt. Hun synes vi er dårlige forbilder fordi vi drikker for mye og banner for mye, forteller «Snorrepus».

Moren anbefalte heller å lytte til noe annet.

– Hun vil heller høre på «Leger om livet», for der er det mye ernæringstips. Og Gro Hammerseng-Edin har visstnok en podcast med mye åndelig påfyll, sier Klanderud, og legger til:

– Men vi må prøve å ikke bli altfor alkoholfikserte, for vi er mye mer óg.

Har damer som «valuta»

Klanderud jobber til vanlig som salgsjef i Solibo, og forteller at han ikke får betalt for rollen han har på «Kontoret» - utover kjendisstatus og alkohol.

– «Kontoret-famen» er det eneste Oskar betaler meg. Han betaler meg i damer og alkohol, det er det det går i.

– Jeg sier det i hver episode, at han får ikke betalt i kroner. Han får betalt i damer på byen og drikke under podcasten. Det er hans valuta, forklarer Westerlin.

– Men du tjener mye penger eller?

– Om vi tjener mye penger ja! ler Westerlin.

Ifølge Klanderud er det dog 94 prosent gutter som hører på podden, men damene våkner når de samme guttene tar bilde med han på byen.

– Jenter legger merke til det, og da kommer de og stiller seg i kø.

Føler seg missforstått

Westerlin har selv vært sammen med samme dama i seks år, og sier at inntrykket som folk har av han er noe misforstått.

– Alle tror at jeg er en alkoholiker som er mye ute, men jeg er ikke det altså. Fatter'n har jo laga sko som jeg ikke kan fylle, for jeg har hatt samme dama siden jeg var 17.

– Jeg liker bedre å chille med henne på fredag og lørdagskvelden jeg, ass, forteller Westerlin.

Mens på sosiale medier har han bygd opp en karakter som elsker «guttastemning».

– Jeg liker å kødde med gutta, det er det jeg fyrer skikkelig på. Bare sitte i studio, drikke, prate piss og høre på røverhistorier. De tinga synes jeg er skikkelig gøy, bedre enn å være ute egentlig, forteller han.

– Jeg bare retter hele damearmeen til Snorre, ler Westerlin.