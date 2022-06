Det er som kjent dyrt å ha bil. Det gjelder på mange måter. Skal du ta vare på bilen din, er det viktig at den er regelmessig på service. Og det koster fort mange tusenlapper.

Men her er det også mulig å kutte litt kostnader. Brooms bilekspert Benny Christensen har selv mange år bak seg som bilmekaniker. Han kjenner dermed også dette fra «den andre siden».

– Noe mange betaler for når de har bilen på service, er skifte av viskerblader og påfylling av spylervæske. Det tjener verkstedene gode penger på. Mens du som bileier betaler ganske dyrt for noe du enkelt kan fikse selv, sier Benny.

Store prisforskjeller

– Ja, for det er ikke vanskelig å skifte viskerblader?

– Absolutt ikke! Det er gjerne litt forskjellige klips og en bestemt måte du skal gjøre det på. Men det fikser de aller fleste greit. Det er også verdt å vite at det er store prisforskjeller ute og går her. Noen ganger gjenspeiles kvaliteten i prisen, men heller ikke alltid. Et lite hint kan jo være at det sjelden er smart å kjøpe disse på en bensinstasjon, sier Benny.

Så ofte bør du bytte viskerbladene

Vanskelig å skifte viskerblader selv? Nei, i alle fall ikke etter at du har sett Bennys video.

Måtte smile

– Og så har du også et lite spylevæske-tips?

– Ja, det har jeg! Ett sted jeg jobbet hadde vi en diger beholder med det vi kalte verdens dyreste spylevæske. Herfra tappet vi spylevæsken vi brukte til å fylle opp bilene som var innom. Så ble antall liter ført sirlig opp på regningen, med en literpris som var godt over inn-prisen. Ikke store penger for hver kunde. Men over tid og med mange biler innom, blir dette naturligvis en hyggelig inntekt for et verksted, sier Benny og legger til:

– Etter det har jeg alltid pleid å fylle opp spylevæsketanken på mine egne biler, før jeg har levert dem inn på service. Men en gang for ikke så lenge siden opplevde jeg likevel å få 54 kroner ekstra på regningen, for å «toppe opp spylevæske». Da måtte jeg smile litt for meg selv!

Hvor kjapt skifter du egentlig viskerblader? Se mer i videoen øverst i artikkelen

Vi sjekket prisene – gjett hvor det er dyrest!

Video: Så enkelt skifter du selv olje på bilen din