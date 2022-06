To menn dømt til fengsel for grovt bedrageri mot Husbanken

Sogn og Fjordane tingrett har dømt to menn til fengsel for grovt bedrageri mot Husbanken, grov økonomisk utroskap og brudd på bokføringsreglene.

To menn er dømt til fengsel i henholdsvis tre år og tre måneder, og to år og ni måneder, for grovt bedrageri av Husbanken.

Bedrageriet skal være utført i forbindelse med søknader om lån og tilskudd hos Husbanken, som skulle gå til kjøp og oppgradering av eiendommer som de domfelte skulle leie ut til flyktninger og vanskeligstilte.

– Vi er fornøyde med dommen fra Tingretten. Vi mener det er riktig at retten har reagert så sterkt som den har gjort, med tanke på at dette er misbruk av en offentlig støtteordning, sier politiadvokat Susanne Åsheim Ihlebæk til TV 2.



Sogn og Fjordane tingrett slår fast i den ferske dommen at Husbanken har hatt et tap på 7.357.000 kroner i saken. I tillegg var det fare for tap knyttet til et utbetalt grunnlån på 25.029.000 kroner, samt tilskudd som aldri ble utbetalt på 9.350.000 kroner.

Bedrageriet skal ha foregått over en periode på 2,5 år, før søknadene ble stanset av Husbanken.

Tingretten skriver i sin dom at de to systematisk og i full viten har fått utbetalt penger de ellers ikke ville hatt rett på, og at de har misbrukt den gunstige og tillitsbaserte ordningen for å finansiere rimelige boliger for vanskeligstilte.

Saken ble anmeldt av Husbanken, og har vært etterforsket av Vest politidistrikt og Økokrim.

Dommen er foreløpig ikke rettskraftig.