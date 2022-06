MDG truer norsk matsikkerhet

Norsk matberedskap blir trua viss jukseburger skal ta over for norsk kjøtt.

Vi kan nemleg ikkje lausrive jordbruks- og kosthaldspolitikken vår frå korleis landet vårt ser ut.

Arild Hermstad frå MdG vil ha momsfritak på vegetarburger slik at nordmenn skal eta mindre kjøtt.

Samtidig hevdar partiet hans at dei vil auke den norske sjølvforsyningsgraden. Dette går ikkje i hop.

Dette er ikkje eit forsvar for hamburger.

Det er eit forsvar for norsk matsikkerheit. Vi har eit fantastisk flott land, men berre tre prosent av arealet er dyrkbar mark.

Av dette igjen er to tredelar berre eigna for husdyrhald. Det fine er at kua, sauen og geita kan nyttiggjera seg av gras- og beiteressursane.

Slik har generasjonar før oss fått mat på bordet, og slik sikrar vi at nye generasjonar får mat.

MdG innbiller seg at kjøttmotstand i norsk samanheng er enkelt og fornuftig. Dei overser at eit kaldt, vått og bratt land som Norge har svært begrensa mulegheit til å produsere proteinhaldige plantevekster.

Og protein må vi ha, helst av høg kvalitet, slik vi finn i kjøtt, mjølkeprodukt, fisk og egg.

Klimaavtrykk er noko både Hermstad og eg er opptekne av.

Sjølvsagt skal vi gjera tiltak for å få ned klimautslepp frå landbruket. Det blir då også gjort mykje med dette i landbruket.

Det blir forska mykje på det, og i jordbruksoppgjeret vart det lagt inn viktige midlar til vidare arbeid.

Problemet til MdG er at dei latar til å tru at problematiske forhold i internasjonalt industrilandbruk er overførbart til det norske grasbaserte jordbruket.

Dei gjer også sjølvberging til ei teoretisk øving. Dei vedtek at dei vil auke sjølvforsyningsgraden i Norge og går samtidig inn for å endre kosthaldet til nordmenn vekk frå den maten som vil vera redninga vår mot sveltekatastrofar i framtidige kriser og krigar.

Massiv import

Nordmenn er blant verdas lengstlevande folk, med eit kosthald der husdyrhald har stått sterkt av heilt opplagte, naturgitte grunnar.

Desse grunnane går ikkje ut på dato, sjølv om MdG prøver å framstille oss i Senterpartiet som bakstreverske fordi vi forsvarer norsk matkultur og norsk landbruk.

Det går heller ikkje ut på dato å vera oppteken av sjølvforsyning og matberedskap.

Alle som skal arbeide for dette må likevel tenkje seg om før dei går inn for eit kosthaldsregime som i praksis fører til at store delar av norsk landbruk gror att - og som gjer oss avhengige av massiv import.

