Alle biler som har bensin- eller dieselmotor trenger oljeskift av og til. Intervallene kan variere mye, helt fra 10.000 til 30.000 kjørte kilometer. Uavhengig av kjørelengde, bruker mange også én gang i året som en tommelfingerregel.

De som har relativt nye biler, får gjerne gjort dette samtidig som bilen er på vanlig service. Men kjører man lite eller ikke lenger er så opptatt av å følge serviceintervallene: Ja, da er det også fort gjort at oljeskift kan gå i glemmeboka.

Prisene varierer mye

– Det er absolutt ikke smart. Oljeskift er en billig forsikring mot større problemer. Jeg mener det bør gjøres minst en gang i året, sier Brooms bilekspert Benny Christensen som selv har mange år bak seg som mekaniker.

Prisen på å få jobben gjort, varierer mye. Fra under 1.000 kroner og til godt over 2.000 kroner. Ofte reklameres det også med at man bare betaler for selve oljen og at jobben er «gratis». Det er den selvfølgelig ikke. Da betaler man i praksis en overpris for oljen.

Derfor er disse oljekanne-tallene viktige

Å skifte olje regelmessig er viktig for å unngå problemer som kan bli svært kostbare. Det gjelder uansett hvor gammel bilen er.

Spart penger

Benny mener på sin side at dette er en jobb veldig mange kan gjøre selv. Det er slett ikke nødvendig å ha mye mekke-erfaring heller:

– Dette er absolutt ikke vanskelig. Jeg har skiftet olje på veldig mange biler, inkludert mine egne. Du trenger heller ikke avansert eller kostbart utstyr. Du gjør jobben fint hjemme i garasjen eller på gårdsplassen. Dette er også en bra måte å bli litt bedre kjent under panseret på. Og etterpå kan du både glede deg over å ha gjort jobben selv – og ha spart penger, sier Benny.

Hvor enkelt det er? Det ser du i videoen øverst i denne artikkelen:

Knut Arne ville bare følge reglene – men endte med problemer

Video: Dette er det ikke mange prinsesser som gjør