Eksperten peker på en viktig by i Ukraina: – Kan miste hele Luhansk

Det er nå over hundre dager siden Russland invaderte Ukraina. Verden har vært vitne til en krig som ryster Europa.

Flere millioner ukrainere er sendt på flukt i det som omtales som den største flyktningkatastrofen i Europa siden andre verdenskrig. Mange har valgt å reise tilbake til utbombede byer hvor kampene har roet seg, som Kyiv og forstedene rundt.

Russland har blitt anklaget for krigsforbrytelser, men viser ingen tegn til å roe ned på offensiven. Slaget om Kyiv har de tapt. Nå fokuserer russerne på områdene i Donetsk og Luhansk fylke.

– Taktiske tilbaketrekk



Hovedlærer i etterretning ved Forsvarets høyskole Tom Røseth mener Ukraina er smarte som ikke holder posisjonen til en hver pris, men heller fokuserer på mest mulig russisk tap.

– Ukraina aksepterer taktiske tilbaketrekk, men det trenger ikke bety at de mister Donbass. Det er store områder igjen, men Luhansk fylke er mer utfordrende, sier Røseth.

OSLO: Tom Røseth er førsteamanuensis og hovedlærer i etterretning ved Forsvarets høgskole/ Stabsskolen. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Han forteller at det nå er bare en strategisk viktig by igjen før russerne klarer å ta hele fylket.

Kan miste Luhansk

På grensen til Donetsk fylke ligger byen Lysytsjansk.

Byen som ligger ved siden av Severodonedsk er strategisk viktig for russerne om de skal klare å ta hele Luhansk fylke.

– Om de mister Lysytsjansk mister de hele Luhansk, forteller Røseth.

– Det er mer sannsynlig at Russerne klarer å ta byen, enn at Ukraina klarer å holde igjen gitt utviklingen som har vært de siste tre ukene. Viktige faktorer er tegn på russisk slitasje, ukrainske forsterkninger og rask utenlandsk våpenstøtte.

LUHANSK: Flere byer i Luhansk er svært utbombet Foto: Alexander Ermochenko / Reuters

Selv om russerne nå går tom for både våpen og utvilt personell er det russerne som har overtaket. Røseth forteller at russerne har holdt ut lenge, og at de nok vil fortsette med det i tiden fremover.

Men han peker og på Ukraina sin vilje til å holde ut.

– Ukrainerne har vist vilje til å holde posisjoner lenge. Det så vi sist i Mariupol. Men jeg tror at her vil de heller velge å trekke seg unna, slik at de kan fokusere på å beskytte byer som Krematorsk lenger vest.

En detalj er viktig

Det kan derimot ta flere uker før Russland klarer å ta kontroll over Lysytsjansk.

Men dersom russerne klarer å ta kontroll over forsyningslinjene inn til Luhansk fylke, kan det gå vesentlig kortere tid.

– Det er en absolutt risiko for at Russland klarer å ta kontroll over forsyningslinjene, sier Røseth.

Han forteller at russerne er så nære hovedveiene hvor forsyningsruten går, at det derfor er så stor risiko for at de klarer å ta over forsyningslinjen.

Det finnes andre ruter ukrainerne kan bruke, dersom dagens ordning ryker. Men disse er mye dårligere alternativer.

– Da blir det andre ruter som ikke er så gode og da blir man fortere på defensiven om man ikke har trygge og gode forsyningsruter til Lysytsjansk.

Ingen tegn til at krigen slutter

Fredag kom meldingen om at Ukraina er tomme for sovjetiske våpen. Røseth mener at dette er svært alvorlig.

– Det var angivelig de våpnene de hadde. Jeg har vanskelig for å tro at de har mistet alt, men det er klart det har vært store materielle tap. Ukraina er nå veldig avhengig av vesten. Vesten har økt sin våpenstøtte, og det er ikke noe tegn til at dette vil opphøre.

Men det er ikke bare Ukraina som nå begynner å gå tom for våpen. Også Russland ser ut til å slite med å få produsert nok våpen som følge av de mange pakkene med sanksjoner som er innført. For å produsere nye og avanserte våpen med GPS styring er Russland avhengig av mikrochiper.

BOLIGBLOKK: Flere har mistet hjemmet sitt og alt de eier i bomberegnet Foto: Francisco Seco / AP

Men selv om Russland nå sliter med å få produsert nye våpen, er de fortsatt overlegne materielt.

– De har veldig mye gamle våpen som stridsvogner, artilleri og anti-panservåpen, sier Røseth.

Russland sliter derimot med å få tak i nok personell. Ukraina på sin side er overlegen på personell fronten.

– Begge parter begynner å bli mer utmattet både materielt og personelt. Det kan føre til en våpenhvile, men det ser ikke ut som det er nært forestående.

– Det er ingen tegn til at krigen tar slutt, avslutter Røseth.