Politiet vil likevel åpne for at flere kan få nødpass

Forsinket levering av pass har skapt bekymring for mange ferieglade nordmenn. Produsenten klarer for tiden ikke å dekke etterspørselen etter nye pass.

30. mai ble det derfor strammet inn på hvem som kan få nødpass. Det ble da meldt at ferietur og bryllup ikke var god nok grunn.

Fra neste uke kan dette bli omgjort. Det kommer ifølge VG frem av en rapport som Politidirektoratet har sendt Justisdepartementet.

Hvordan dette skal løses i praksis, er foreløpig uvisst. Og i den samme rapporten poengteres det at alle som ønsker å få nødpass, neppe kan få det.

Politiet skal ha 30.000 nødpass på lager.

– Det er neppe realistisk at alle som trenger nødpass, vil kunne få, skriver Politidirektoratet i rapporten.

Årsaken til at man likevel vil myke opp reglene for nødpass, er at etterspørselen sank 90 prosent da innstrammingen kom. Det tyder på at svært få søkere er i en reell nødsituasjon, mener direktoratet.

– Dette tilsier at vi bør åpne opp for at flere kan få nødpass for å få gjennomført planlagt reise, mener Politidirektoratet.