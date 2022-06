Utlyste stilling som barsjef til SFO

Da Sola kommune i Rogaland skulle lyse ut en stilling på Finn, gikk det litt fort i svingene.

I stillingsbeskrivelsen som ble lagt ut på Finn.no står det følgende:

«Vi søker etter deg som liker å jobbe med barn og som kan være med å organisere og drifte ulike aktiviteter både ute og inne.»

Men på stillingstittelen sto det «barsjef» for SFO på Sola skole.

Det var Solabladet som først omtalte saken.

Ble overrasket

Rektor ved Sola skole, Agate Søiland, forteller at det var lokalavisa som først gjorde henne oppmerksom på annonse-blemmen.

– Jeg ble naturlig nok noe overrasket og forsto jo raskt at det hadde skjedd en feil, sier Søiland til TV 2.

Blemmen var av den uskyldige sorten og har skapt mye moro for skolen.

– Det er mange som har fått seg en god latter av denne glippen, sier rektoren.

Søiland forteller at det er hun som har skrevet utlysningen, og at personalavdelingen i kommunen ferdigstiller og publiserer stillingsannonsen på Finn.

– Men det var plasseringen på Finn som fikk barsjef-tittelen inn i bildet, forklarer hun.

«Verdens beste SFO»

Finn-annonsen har også fått en del oppmerksomhet i sosiale medier på blant annet Badesken sin Instagram-profil.

«Verdens beste SFO,» skriver en i kommentarfeltet.

En annen spøker mer rundt stillingstittelen:

«Har de skjenkebevilling på saft og juice?»

Sola kommune har også kommentert på Instagram hvor de tar det hele med godt humør:

«Viktig med god stemning,» skriver de.

Rektor Søiland sier til TV 2 at ingen fikk søkt på stillingen som barsjef før de fikk endret annonsen. Stillingen de egentlig skulle lyse ut var en barne- og ungdomsarbeider eller assistent til SFO-avdelingen på skolen.

– Vi håper oppstyret rundt utlysningen gjør at mange hører om stillingen og at vi får mange kvalifiserte søkere, sier Søiland.

Til tross for en stilling utenom det vanlige, forteller rektoren at det ikke blir behov for noen barsjef på Sola skole i nærmeste fremtid.