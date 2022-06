Solbakken avslører det verste med jobben: – Ikke moro i det hele tatt

Før hver Nations League-kamp har Ståle Solbakken vært nødt til å ta et tøft valg.

Ståle Solbakken og teamet hans valgte å ta ut 27 spillere til Nations League-kampene.

Det har bydd på utfordringer.

I kampene har Norge kun lov til å ha med seg 23 spillere i troppen. Det betyr at fire spillere blir tvunget til å se kampen fra tribuneplass.

Hittil er det kun Dennis Tørset Johnsen som har måtte stå over samtlige tre kamper. Men flere av Solbakkens tidligere mest trofaste menn har også blitt henvist til tribunen.

Blant dem Mathias Normann, Mats Møller Dæhli og Patrick Berg.

– Det er det verste med denne jobben – at ambisiøse og hardtarbeidende gode gutter ikke skal få delta, sier Ståle Solbakken til TV 2 om valget han må ta før hver kamp.

– Vi forsøker å sette opp elleveren vi mener er den beste. Så ser vi an hva vi tenker av bytter ut ifra de forskjellige kampbildene. Det handler selvsagt også om prestasjoner i kamp og litt på trening.

Slik forklarer Solbakken valgene

Nations League har hittil vært en suksess for Norge som leder gruppen med syv av ni mulige poeng.

Solbakken har rotert på laget, noe som har gått mer ut over noen.

Dennis Tørset Johnsen har fortsatt til gode å være med i troppen denne samlingen, mens Fredrik Aursnes som startet mot Serbia, måtte se Sverige-kampen fra tribunen. Det måtte også Mats Møller Dæhli.

– Med Fredrik var det en veldig varm kamp i Serbia og vi visste at vi ønsket å bruke Sander som anker fra start mot Sverige. Det er den posisjonen Fredrik har vært klart best for oss. Patrick har vært veldig god på trening og vokst inn i det, så vi var trygge på ham.

– I tillegg hadde vi Mathias som har spilt der fast, så da var det ikke bruk for Aursnes i den kampen. Mot Sverige regnet vi med at det kunne bli mange kontringer for oss, derfor måtte Mats se kampen fra tribunen. Vi mente andre var bedre i den kontringsfasen mot slutten av kampen.

Disse har måtte se kampene fra tribunen: Sto over mot Serbia: Marius Lode, Dennis Tørset Johnsen, Veton Berisha og Patrick Berg. Sto over mot Sverige: Brede Moe, Dennis Tørset Johnsen, Fredrik Aursnes og Mats Møller Dæhli. Sto over mot Slovenia: Mathias Normann, Dennis Tørset Johnsen, Mats Møller Dæhli og Brede Moe.



– Ikke moro å ta den samtalen med Mathias

Det mest overraskende er kanskje Mathias Normann som ble henvist til tribunen mot Slovenia. Nordlendingen har tidligere vært blant Solbakkens mest foretrukne spillere.

Denne samlingen har ikke Normann vært på banen.

– De tar det bra, men man merker jo at det ikke er moro å ta den samtalen med Mathias. Han skal jo heller ikke være enig og det er veldig sjeldent de er det. Men forståelsen og aksepten er der. Dette er en litt spesiell samling, med tanke på at vi har med 27 spillere.

Normann hadde trolig planer om å vise seg fram under landslagssamlingen. Lånet i Norwich er over og 26-åringen har tidligere uttalt til TV 2 at han ikke har lyst til å returnere til Russland.

– Han har tatt det bra, men han er jo innbitt. Det er sikkert ikke lurt at jeg blir med på five-a-side mot ham i dag, sier Solbakken og ler.

Landslagssjefen er klar på at avgjørelsen skal tas med respekt. At det ikke handler om status eller antall landskamper når valget tas.

– Det er til syvende og sist én mann som bestemmer dette. Sånn er det nødt til å være. Dersom man ikke klarer å akseptere at andre er bedre i mine øyne, de trenger ikke å være det i deres, så blir det vanskelig.

– Det viktigste for oss i trenerteamet er at vi kan se oss selv i speilet og si at det ikke handler om antall landskamper, hva du heter eller hvilken posisjon du spiller. Det går på at Norge skal vinne fotballkamper, understreker Solbakken.

Søndag er det Sverige som står på motsatt side på Ullevaal. Da er det fire nye spillere som må ta plass på tribunen.