Lagkameraten avslører: – Haaland er irritert i dag

Erling Braut Haaland er den eneste norske landslagsspilleren som har scoret hittil i Nations League.

Tre mål på tre kamper er fasit for jærbuen, som torsdag ble stoppet av en av verdens beste keepere, Jan Oblak.

– Det kan ikke være slik at Erling skal score to mål i hver eneste kamp. Dette er hans odds i livet, men i går hadde han ikke marginene med seg. Et par av avslutningene var han uheldig med, mens et par av dem kunne vært bedre, sier landslagssjef Ståle Solbakken til TV 2 fredag.

Den kommende Manchester City-spissen står med utrolige 18 mål på 20 landskamper. Det har sendt ham forbi tidligere spillere som Gøran Sørloth, Morten Gamst Pedersen og Jostein Flo.

Faktisk skal det kun 15 mål til før Erling Braut Haaland kan kalle seg tidenes målscorer på det norske landslaget.

Mestscorende på det norske landslaget 1: Jørgen Juve - 33 mål. 2: Einar Gundersen - 26 mål. 3: Harald Hennum - 25 mål. 4: John Carew - 24 mål. 5: Ole Gunnar Solskjær og Tore André Flo - 23 mål.

6: Gunnar Thoresen 22 mål. 7: Steffen Iversen - 21 mål. 8: Joshua King og Jan Åge Fjørtoft - 20 mål. 9: Odd Iversen, Øyvind Leonhardsen og Olav Nilsen - 19 mål. 10: Erling Braut Haaland - 18 mål.

Derfor var det trolig tungt å gå målløs av banen etter kampen mot Slovenia torsdag kveld. Noe lagkamerat Leo Skiri Østigård bekrefter til TV 2.

– Han er veldig irritert i dag.

– Erling ønsker å score mål hele tiden. Jeg har kjent ham i mange år og vet hvor sulten han er etter å score mål. Er det én mann som er irritert over at han ikke scoret i går – er det Erling. Det er derfor han er så god, så jeg tror det kan bli veldig spennende mot Sverige på søndag, sier Østigård.

NØKKELSPILLER: Erling Braut Haaland er trolig den viktigste spilleren i Ståle Solbakkens Norge-prosjekt. Foto: Joel Marklund / BILDBYRÅN

– Erling må nok leve med det

TV 2s fotballekspert Solveig Gulbrandsen var også innom temaet om at man ikke kan forvente at Haaland redder Norge i hver eneste kamp.

– Vi kan ikke forvente at Haaland skal avgjøre det. Vi må ha flere som ønsker å komme til gode avslutninger. Vi må ha folk som kommer i andre farlige posisjoner. Hvis vi skal stole på at Haaland scorer alle målene, har vi ikke en sjanse til å komme til EM, sa Gulbrandsen etter torsdagens kamp.

Landslaget har måtte legge om reiserutinene sine etter at Erling Braut Haalands stjernestatus.

Det bekreftet Ståle Solbakken under forrige landslagssamling. Da ble stjernespissen skjermet fra pressen.

– Vi kan ikke bare vase gjennom en hvilken som helst flyplass med ham nå. Det fungerer ikke, sa Solbakken.

MÅLLØS: For første gang i Nations League denne sesongen måtte Haaland gå målløs av banen. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

Men selv om presset både utenfor og på banen trolig vil vokse med årene, mener Norges landslagssjef at Haaland bare må lære seg å leve med det.

– Erling må nok leve med det når han er så god som han er. Det er derfor han har fått presset på seg, siden han har prestert såpass bra over lang tid.

Det tror også lagkamerat Leo Skiri Østigård.

– Når man er en av verdens beste så hører det til. Jeg synes han håndterer det bra og jeg er ganske sikker på at han er meget fokusert på å banke inn mål mot Sverige, sier midtstopperen.