Danmark vil hjelpe SAS på beina

Men også danskene forutsetter at SAS tiltrekker seg andre investorer.

Danmark er beredt til å hjelpe kriserammede SAS, sier Danmarks finansminister Nicolai Wammen (S) under en pressekonferanse fredag.

Tidligere denne uken kom Sveriges regjering med den motsatte beskjeden – svenskene vil ikke spytte inn mer penger i SAS.

– Det er åpenbart at SAS befinner seg i en vanskelig situasjonen, sier Danmarks finansminister.

Aksjekursen til SAS skyter til værs etter nyheten om dansk nødhjelp. Aksjekursen var rundt klokken 12 på sitt høyste, opp 38 prosent.

Vil ettergi gjeld på 3,5 mrd

SAS er i hovedsak eid av den svenske og danske staten.

I et forsøk på å redde flyselskapet, er det blitt utviklet en kriseplan, kalt «SAS Forward», hvor rundt 20 milliarder svenske kroner i ulike typer lån og leasingavtaler omgjøres til aksjekapital.

Eierne ble bedt om å skyte inn 9,5 milliarder svenske kroner, noe Sverige sa nei til.

Sverige vil ikke lenger være på eiersiden i SAS. Den danske regjeringen er enig i at selskapet må tiltrekke seg investorer utenfra, men åpner nå for å øke sin eierandel til mellom 22 og 30 prosent.

I tillegg vil den danske staten ettergi gjeld på rundt 3,5 milliarder danske kroner.

– Det er et selskap som har stor betydning for det danske samfunnet. For å hjelpe SAS med å komme tilbake på sporet, er vi beredt til å ettergi gjeld, forklarer Wammen.

Vesentlig betingelse

Venstre-leder Troels Lund Poulsen sier på fredagens pressekonferanse at dette har vært en vanskelig sak.

– Men vi synes det er viktig at SAS kommer igjennom denne vanskelige situasjonen. Det håper vi, med hjelp fra private investorer, kan lykkes.

Regjeringen påpeker at SAS ikke bare er viktig for reisende til og fra Danmark, men også for driften av landets hovedflyplass Kastrup.

Danmarks regjering ser for seg å øke statens eierandel til opp mot 30 prosent.

Støtten fra den danske stat betinger imidlertid én vesentlig forutsetning: SAS må klare å overbevise markedet om at selskapet har en fremtid. Det innebærer at SAS må få med seg andre investorer.

– Vi krever at alle andre yter sitt. Vi gir SAS muligheten til å komme tilbake, men vi har et krav. Man kan ikke komme annenhver måned til den danske stat og be om mer penger, sier Wammen.