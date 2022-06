Smakfull og fargerik sommersalat

Server gjerne salaten med et nybakt brytebrød. Oppskriften finner du nederst i artikkelen.

Tips 1: Reker kan byttes ut med stekt fisk i biter eller stekte kylling strimler.

Tips 2: Salat fri for fisk og kjøtt, erstatt med norske jordbær

Dette trenger du til 4-5 personer:

500-600 g rensede reker (ca. 1 kg hele reker)

10-12 kokte sukkererter

3-4 dl kokte linser og bønner (bruk en sikt og hell av laken hvis hermetiske, skyll i kaldt vann)

1 mellomstor rødløk

10-12 sherry tomater

Ca. ½ slangeagurk

Ovnsbakte paprika, se tips

Ruccolasalat, eventuelt babyleaf spinat (små blader)

Dressing: Visp sammen 1 dl olivenolje, 2 ss bringebæreddik eller eplecidereddik, 1-2 ts søt sennep (eventuelt med honning). Smak til med salt og pepper.

Slik gjør du:

Strengle sukkererter, legg dem i lettsaltet vann, kok opp og la koke maks 1 minutt. Avkjøl i iskaldt vann, og del i store biter. Rens og finhakk løken og legg i iskaldt vann, slik at den blir sprø og bitterstoffene trekkes ut. Del slangeagurk i biter, tomater i båter. Hell av laken og skyll de hermetisk linsene og eventuelt bønnene i kaldt vann.

Fordel grønnsakene og ruccola eller spinat på et serveringsfat ellet i porsjonsskåler. Fordel over dressingen. Dryss over reker eller jordbær i båter.

Tips: Ovnsbakte små paprika. Varm stekeovnen til 225 grader. Legg paprika i et ildfast fat, ringle over litt olje og eventuelt litt flaksalt. Stek i 10-15 minutter til paprika er gylne. Server hele.

Brytebrød med ost i langpannen - dette trenger du:

Ca. 12 dl hvetemel, eventuelt ½-1 dl ekstra hvis deigen blir for klissete

2 ts salt

50 g/1 pk gjær

50 g smeltet smør eller ½ dl olivenolje

6 dl vann og melk (blandet)

Slik gjør du:

Varm opp smør eller olje, melk og vann til fingervarmt.



Ha 12 dl hvetemel og resten av det tørre i en bakebolle, fersk gjær smuldres i det tørre. Tilsett vann og melkeblandingen og elt sammen til en smidig ikke for fast deig som slipper bakebollen. Dekk til og sett til heving 40-50 minutter.

Legg et bakepapir på et fuktig klede på bakebordet. Legg den hevede deigen over, kjevle/trykk ut deigen. Trekk bakepapiret med deigen over på et stekebrett. Bruk en bakeskrape og rut/del opp deigen i passende store biter. Dekk til og la etterheve i 30-40 minutter.



Gjenta eventuelt opp deling etter heving. Dryss med finrevet ost. Stek i varm stekeovn 225 grader i ca. 20 minutter. Avkjøl litt før brødet brytes opp. Steketid avhengig av tykkelse på brødet.