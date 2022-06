Milliard-fadesen: – En skandale

Kontrakten skulle vært kansellert for lenge siden, mener Tomas Colin Archer, tidligere sjef for Luftforsvaret.

Fredag kunngjorde Forsvaret at kontrakten med NH Industries om NH90-helikopterne er kansellert. Norge bestilte 14 av disse maskinene i 2001, men over 20 år senere er kontrakten ennå ikke oppfylt.

Prosjektet har vært utfordrende fra første stund.

Tomas Colin Archer, som tidligere var sjef for Luftforsvaret, mener at kanselleringen burde ha kommet mye tidligere.

– Det var på tide. Det skulle vært gjort for lenge siden, sier Archer til TV 2.

– Det var på tide, sier også tidligere riksrevisor Per Kristian Foss.

– Jeg har i grunn ventet på dette lenge, legger Foss til.

NHIndustries mener på sin side at oppsigelsen er «juridisk grunnløs».

– NHIndustries er ekstremt skuffet over avgjørelsen fra det norske Forsvarsdepartementet, og avviser anklagene mot NH90 og selskapet, skriver selskapet ifølge NTB i en uttalelse.

Ble levert med 800 avvik

Helikoptrene skulle leveres mellom 2005 og 2008. Det første ble levert seks år forsinket, og om ikke dette var alarmerende nok, ble det også avdekket over 800 avvik da man mottok dette helikopteret i 2011.

– Mottakskontrollen skulle ta fire uker, men tok ni og en halv måned, fortalte Petter Jansen, daværende sjef for Forsvarets logistikkorganisasjon, i en høring på Stortinget i 2019.

Den opprinnelige planen var at alle 14 helikoptre skulle være i full tjeneste fra 2008, om bord på kystvaktfartøyer og fregatter. De skulle bidra til livredning og fiskerioppsyn hos Kystvakten og blant annet til å spore opp russiske ubåter på krigsskipene.

– Helikopteret er helt fantastisk når det virker, med alt som skal til på ubåtjakt. Det er ikke noe gærent med det når det først er i lufta. Men det flyr jo ikke, sier Archer.

Tidligere riksrevisor Per Kristian Foss mener at milliardavtalen var dårlig allerede fra starten av.

– Man hadde laget en dårlig kontrakt, sett fra mottakers side. Forsinkelser oppsto og det var dårlige muligheter for å komme ut av den. Det lå en slags tenkning i kontrakten da den ble inngått, om at Forsvaret bestilte noe som var et utviklingsprosjekt, noe som ennå ikke var laget, sier Foss til TV 2.

– Begynner å bli utdatert

Gro Jære, som er direktør for Forsvarsmateriell, sa det samme under fredagens pressekonferanse.

– NH90 har tilbrakt mer tid på verksted enn i lufta. Enkelte ganger har vi ikke hatt helikoptre tilgjengelig, sa Jære.

I tillegg fortalte hun at de første helikoptrene Norge har fått, allerede begynner å bli utdatert.

– Leverandøren har her ikke hatt noen plan for dette. Vi kommer altså til å levere tilbake helikoptrene, og kreve pengene tilbake, konstaterte hun.

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram kaller det «en alvorlig beslutning» i kansellere avtalen,

– Vi kan ikke lenger ha tillit til at vi kommer i mål med en kapasitet i tråd med de behovene Norge har. Nå må vi avslutte og gå videre og jobbe med en alternativ maritim helikopterkapasitet, sier Gram til TV 2.

Han mener at Norge raskere vil komme opp på ønsket nivå når det gjelder operativ kapasitet ved å kansellere avtalen med NHIndustries og å inngå en ny avtale med en annen produsent.

Knusende dom fra Riksrevisjonen

Det første helikopteret i endelig versjon ble ikke tatt imot før i 2017.

Året etter kom Riksrevisjonen med en knusende rapport over helikopteret, kontrakten som ble inngått og oppfølgingen av den i ettertid.



Rapporten slo fast at Forsvaret så langt hadde brukt åtte milliarder av norske skattebetaleres penger på dette prosjektet. Levetidskostnaden for NH90 lå da an til å bli på rundt 30 milliarder kroner, ifølge Aftenposten.

«Helikoptrene har så langt gitt få flytimer, har lav tilgjengelighet og svært begrenset operativ virksomhet. Helikoptrene har stort vedlikeholdsbehov og meget høye driftskostnader,» fastslo Riksrevisjonen.

Rapporten fastslo også at viktige forutsetninger for anskaffelsen ikke ble fulgt opp godt nok.

«Det var forutsatt at det skulle velges et helikopter med kjent teknologi og en leverandør med dokumentert driftssikkerhet. NH90 eksisterte bare som prototyp og NHI hadde ingen produksjon å vise til, men ble likevel valgt som leverandør,» står det i rapporten.

– Det har vært feil hele veien. Det har blitt nesten en skandale, sier Archer.

– «Nesten» en skandale? Eller en skandale?

– Det er jo en skandale, selv om det kanskje er litt harde ord. Det er en stor prosess å kansellere noe og det tar lang tid.

Tidligere riksrevisor Per Kristian Foss mener at Norge bør lære av denne saken.

– Man bør ikke alltid bestille det ypperste man kan tenkes å få tak i i fremtiden, men heller bestille noe som fungerer nå og i overskuelig fremtid, sier Foss.

Får støtte av Kystvakten

Kystvaktens leder mener også at kanselleringen er fornuftig.

– Kystvakten er positiv til at regjeringen har tatt ett så viktig og riktig grep, sier Oliver Bardal, sjef for Kystvakten, til TV 2.

Kystvakten skulle ha åtte av helikopter, mens fregattene skulle få seks.

– Våre helikoptre har vært i en innfasingsfase hele tiden. Det betyr at man ikke har en operativ beredskap i dag, sier Bardal.

PÅ BAKKEN: Forsvaret har nå satt NH90-helikoptrene på bakken. Foto: Daniel Gangeskar

Etter det TV 2 vet er det mange som har jobbet knallhardt i mange år med NH90-helikoptrene. Det er gjort betydelige oppgraderinger og ressurser på helikopterdekkene på kystvaktskipene for å tilpasse seg NH90.

Det gjør at man også i dag er i stand til å ta ned andre type helikoptre som ambulanse- og redningshelikoptre. Bardal håper at Forsvaret nå får nye helikoptre.

– Norge trenger maritime helikoptre, og jeg håper at man får på plass en kapasitet som virker, sier sjefen for Kystvakten.

Ønsket ikke NH90

Luftforsvaret ønsket ikke NH90-helikopterne, men ville heller ha amerikanske helikoptre. Det fortalte Tomas Colin Archer til Aftenposten i 2019.

– Det var en politisk avgjørelse som Luftforsvaret ikke var så begeistret, for, men jeg synes det var en grei avgjørelse, sier Archer til TV 2 nå.

Han forklarer det med at beslutningen ble tatt ikke lenge etter at den kalde krigen var slutt, og at det var et forsøk fra Europa om å gå sammen om et prosjekt.

– Men så ble ikke Europa enige og det ble et dårlig prosjekt, mener Archer.

Luftforsvarets nåværende sjef, Rolf Folland, støtter fullt og helt regjeringens beslutning om å kansellere milliardavtalen.

– Det som skjer nå, er at maskinene er parkert. De skal ikke brukes mer. Det blir selvfølgelig en prosess opp mot NHIndustries når det gjelder tilbakelevering av maskinene, sier Folland til TV 2.