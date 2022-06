Ekskona ble utvist etter drapsforsøk – plutselig møtte han henne på butikken

Blodet spruter ut over gulvet. Den enbente 80-åringen kjemper for livet.

En augustdag i 2017 går en kvinne i 30-årene om bord på en rutebåt i Kinn kommune, på Vestlandet.

Hun går i land på en øy med knappe 60 fastboende, og setter kurs mot huset til svigerfaren. Med en murstein knuser hun ruta på ytterdøra og tar seg inn i boligen.

Svigerfaren sitter i stuen i en rullestol når hun kommer inn. Det oppstår en diskusjon, før kvinnen henter en kniv fra kjøkkenet. Hun gjør et par oppringinger fra fasttelefonen før hun kapper telefonledningen.

Så angriper hun svigerfaren med kniven.

Ringer etter hjelp

Kvinnen har ringt 80-åringens sønner fra farens fasttelefon. Det får alarmklokkene til å ringe hos familien på fastlandet.

– Hva i alle dager gjør hun der?! I huset til pappa?

Eksmannen til kvinnen skjønner umiddelbart at pappa kan være i fare. Han hiver seg på telefonen, og får kontakt med en av naboene på øya, og ber han sjekke om faren har det bra.

Det er gode grunner til at familien er bekymret.

Mannen og den ukrainske kvinnen møttes i 2007, og året etter flyttet hun til Norge. Sammen har de to små barn.

Av hensyn til barna har TV 2 valgt å anonymisere familien.

Kom ikke tilbake

I 2013 tar kvinnen med seg de to barna på ferie til Ukraina, uten å returnere til Norge som planlagt. Da det brøt ut krig på Krim i 2014, dro far selv ned og hentet barna. Så skilte han seg fra kvinnen. Kvinnen ble værende i Ukraina til 2016, da hun flyttet tilbake til Kinn kommune.

Etter hendelsen i Ukraina og skilsmissen ble forholdet mellom kvinnen og familien svært vanskelig av flere årsaker.

Far hadde hovedomsorgen for barna, men møtte motstand. Dagen før kvinnen oppsøkte svigerfaren på øyen i 2017, måtte han tilkalle politi og barnevern fordi kvinnen nektet å levere barna etter samvær.

Kom i siste sekund

– Han hadde ikke klart seg stor lenger. Han var svært medtatt.

Det som møter naboen idet han kjører inn på 80-åringens gårdstun, er en kamp på liv og død. Den gamle mannen har klart å tvinge kvinnen ut ytterdøren, men gjennom den knuste ruten hugger kvinnen etter mannen med kniv.

– Jeg fikk lagt henne i bakken og låst henne inn i bilen, sier naboen.



Inne i gangen hjelper han den skadde 80-åringen som best han kan. Nødetatene blir varslet, luftambulanse og væpnet politi fra fastlandet er på vei.

To av øyas tenåringsgutter får beskjed om å holde kvinnen under oppsyn, og vokter bilen med øks og balltre.

Blødde kraftig

– Det så ut som et slaktehus.

80-åringen har mistet svært mye blod. I ryggen har han et 10 cm dypt stikksår, og han blør kraftig fra et skjæresår i hånden.

Mens 80-åringen venter på luftambulansen, ringer han sønnen:

– Han fortalte at han at han var så sliten at han under kampen vurderte å gi opp. «... å bare la henne fullføre det hun kom for.»

Hele den dramatiske hendelsen får et betydelig etterspill.

Kvinnen dømmes til seks år for drapsforsøk på svigerfaren. Da hun hadde sonet ferdig, i november i fjor, ble hun utvist fra Norge i ti år.

– Vi pustet vi lettet ut, og tenkte at nå skulle vi få tilbake en normalitet, sier eksmannen.

Dukket opp på butikken

Så blir freden brutt.

24. februar bryter Ukraina-krigen ut, og millioner av mennesker blir drevet på flukt.

13. mai har mannen et tapt anrop fra politiet. Idet han skal til å ringe opp igjen, slår skolen på tråden, og ber han hente barna. Politi og barnevern har fått inn flere meldinger om at ekskona er observert i byen.

– Er dere gal? Hun er jo utvist, svarer han.

Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

– Da ringte jeg politiet og fortalte at de bare kunne komme og hente henne, hun står rett her, sier eksmannen.

Bare måneder etter at hun var utvist fra Norge og sendt tilbake til Ukraina, står eksmannen ansikt til ansikt med kvinnen som er dømt for drapsforsøket på faren hans.

Familien er i sjokk. Hvordan kunne dette skje?

Overrasket mange

Politiadvokat Arne Fjellstad i Vest politidistrikt bekrefter til TV 2 at den ukrainske kvinnen dukket opp i Kinn kommune 13. mai.

Kvinnen kom ikke sammen med andre flyktninger, men reiste på egen hånd med fly fra Ukraina til Norge.

Da hun viste seg på det tidligere hjemstedet, vakte det oppsikt.

– Det var flere som meldte fra til politiet at de hadde gjenkjent kvinnen. Det skapte frykt og uro, så politiet pågrep henne, sier Fjellstad.

Henla saken raskt

Kvinnen ble pågrepet fredag 13. mai, kort tid etter at eksmannen hadde sett henne på butikken.

Dagen etter ble hun løslatt fra varetekt og sendt til politiets utlendingsmottak på Råde for registrering.

Politiet siktet henne for å ha brutt innreiseforbudet, men Fjellstad sier han raskt henla saken.

– Hun har krav på beskyttelse slik situasjonen er nå, og det trumfer innreiseforbudet hennes.

ASYLRETT: Politiadvokat Arne Fjellstad i Vest politidistrikt behandlet saken med den utviste kvinnen. Foto: Kåre Breivik / TV 2

Utviste får innpass

Årsaken til henleggelsen er at UDI har innvilget såkalt kollektiv beskyttelse, med nærmest umiddelbar godkjenning av asylsøknader for ukrainske flyktninger.

Det betyr at flyktninger som kommer fra Ukraina raskt får innvilget midlertidig oppholdstillatelse. Dette gjøres for at UDI skal kunne takle en plutselig og massiv flyktningstrøm.

Asylsøkerne registreres og sjekkes for vandel, og i mange tilfeller blir flyktninger godkjent selv om vedkommende er utvist fra landet.

Kontroll-leder Bjørn Risberg i UDI vil ikke kommentere enkeltsaker, men bekrefter på generelt grunnlag at utvisningsvedtak ikke hindrer asyl når flyktninger får kollektiv beskyttelse.

– Det ville heller ikke vært i tråd med Norges folkerettslige forpliktelser. Når de ikke lenger har midlertidig beskyttelse, vil det igjen være vedtaket om utvisning som er gjeldende, skriver Risberg i en e-post.

UDI understreker at eventuelle utvisningsvedtak fortsatt gjelder, og at direktoratet dermed ikke har tilrettelagt for at utviste ukrainere skal kunne komme til Norge nå.

Politiet sier til TV 2 at kvinnen av all sannsynligvis vil bli sendt tilbake til Ukraina når krigen er over.

– Spesiell tid

Politiadvokat Fjellstad sier han ikke var i tvil om å henlegge saken mot den ukrainske kvinnen.

– Det er krig i Ukraina, og flere millioner er på flukt. Asyl- og beskyttelsesinstituttet står sterkt, og her er ukrainere gitt kollektiv beskyttelse. Dermed var det uproblematisk for meg å velge beskyttelsen fremfor å tiltale henne for å ha returnert til Norge i utvisningsperioden, sier han.

Advarer om straff

– Familien vet nå at kvinnen er i Norge, og er bekymret for at hun skal trosse besøksforbudet og komme tilbake til hjemkommunen. Hva tenker du om det?

– Hun har klare restriksjoner på hvilke steder hun kan oppsøke og hvem hun kan treffe. Dersom hun bryter dette, er det belagt med straffeansvar, sier politiadvokaten.

I det øyeblikket myndighetene mistenker at hun utgjør en trussel for familien, vil politiet iverksette tiltak.

I tillegg er utlendingsmyndighetene varslet om den spesielle situasjonen rundt kvinnen.

Hevder hun handlet i nødverge

Både tingretten og lagmannsretten slår fast at kvinnen med forsett skal ha forsøkt å drepe 80-åringen.

«Hendelsen ble opplevd som svært skremmende for fornærmende. Bare tilfeldigheter gjorde at han ikke ble påført større og mer alvorlige skader» står det i dommen.

Kvinnen har hele veien hevdet at hun stakk 80-åringen med kniv i nødverge. Både tingretten og lagmannsretten slår fast at forklaringen hennes ikke stemmer med helheten i bevisene.

Retten skriver videre at de legger en viss formildende vekt på at kvinnen på gjerningstidspunktet var svært oppbrakt og bekymret for barna på grunn av hendelsen med politi og barnevern dagen før og andre av «hennes subjektive oppfatninger».

Vil ikke kommentere

TV 2 har gjort omfattende forsøk på å komme i kontakt med kvinnen. Både gjennom hennes tidligere advokat i straffesaken, og ved å ringe, sende melding og e-post.

Gjennom advokaten er hun kjent med TV 2s sak, og har ytret at hun ikke ønsket å bidra i saken.

Foto: Mathias Kleiveland / TV 2 – Det er rimelig grusomt. At en gammel mann skal gjennomgå noe slikt. Han slet med store traumer helt til han døde, sier sønnen.



Faren kom seg aldri tilbake til øya, gården og hjemmet.

– På mange måter klarte hun det hun kom for; å ta livet av pappa.

Tar friheten fra barna

At kvinna nå er tilbake i Norge, og ikke i Ukraina slik barna har fått forsikret, får store konsekvenser for familien.

– Nå når mamma plutselig står der, i gaten, må vi ta noen forholdsregler som går ut over friheten til barna, sier faren.

– Brått måtte vi forklare hvorfor de ikke fikk lov å gå ned i byen, være på biblioteket eller på butikken. Hvorfor vi måtte kjøre de til og fra skolen. Hvorfor de ikke kunne gå selv.

– Hva er du redd for?

– Jeg frykter rett og slett at hun skal oppsøke barna og i verste fall prøve å ta dem med seg, sier faren.

– Det er de som blir straffet for at hun får bevege seg fritt.