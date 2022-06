NHIndustries mener helikopteravtalen ikke kan sies opp

– NHIndustries er ekstremt skuffet over avgjørelsen som er tatt av det norske forsvarsdepartementet, sier selskapet til VG.

Fredag kunngjorde Forsvaret at kontrakten med NH Industries om NH90-helikopterne er kansellert. Norge bestilte 14 av disse maskinene i 2001, men over 20 år senere er kontrakten ennå ikke oppfylt.

NTB skriver at selskapet mener at Norge ikke kan si opp avtalen og at det regner oppsigelsen som «juridisk grunnløs».

Norge krever å få tilbakebetalt fem milliarder kroner.

– NHIndustries ble ikke tilbydd muligheten til å diskutere det siste forslaget som ble gitt for å forbedre tilgjengeligheten til NH90 i Norge, og adressere de spesifikke kravene fra Norge, skriver selskapet i en uttalelse.