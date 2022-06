Solbakken: – Grøten blir tyngre å tygge hver morgen, og hotellrommet blir trangere

Se hva Solbakken sa om Ødegaards innsats mot Slovenia øverst!

Etter to kruttsterke borteseire i Nations League, mot henholdsvis Serbia og Sverige, kom nedturen.

Norge klarte bare 0-0 mot Slovenia i torsdagens landskamp på Ullevaal. Drøye 18.000 tilskuere og 561.000 TV-seere ble snytt for den fotballfesten de hadde forventet.

Dagen etter skuffelsen mot Slovenia møtte landslagssjef Ståle Solbakken pressen.

– Det er noen kamper du får et annet bilde av etterpå. Men her var førsteomgang under pari. Slovenias kantspillere og spisser jobbet sammen og sprintet mye og de hindret oss i å få ballen i posisjonen vi ønsket. Vi ble utålmodige og gjorde mange tekniske feil. Så ble Slovenia slitne, vi justerte i pausen, og kunne ikke gjøre veldig mye mer enn det vi gjorde i andreomgang. Men første omgang var et stykke under, oppsummerte Solbakken, før han slo fast:

– Så hadde det nok blitt et tema om vi hadde spart spillere som Haaland. Det er mye etterpåklokskap som kan dras frem i dag. Men fasit er at vi ikke var gode nok i første omgang.

Søndag venter Sverige på Erling Braut Haaland og landslaget foran et utsolgt Ullevaal. Solbakken vil ikke snakke opp forvetningene.

– Det blir en tøff kamp. Vi må være klare både fysisk, mentalt og taktisk, sa han om det som venter søndag klokken 18.00.

Sverige sparte spillere mot Serbia. Strategen Emil Forsberg spilte bare det siste kvarteret, Alexander Isak ble hvilt og Dejan Kulusevski var ute med gule kort.

– Det er kun i midtstopperposisjonen de er svekket. Ellers har de førsteelleveren intakt. Sverige spiller med kraft, og dette kommer til å bli knalltøft på alle parametere. Vi må slikke våre sår og sørge for å være klar både mentalt og fysisk. Vi må sørge for å stå distansen helt inn, konstaterte Solbakken videre under fredagens pressetreff på Ullevaal stadion.

Solbakken: – Grøten blir tyngre å tygge hver morgen

Han er godt fornøyd med poengene Norge har tatt hittil i Nations League.

– Syv poeng er jeg veldig fornøyd med. Men jeg føler at vi manglet tre poeng i kampen sist. Vi undervurderte ikke Slovenia. Jeg så dem mot Sverige, og de hadde to kjempesjanser på 0-0. Sånn er livet, men jeg er veldig happy med det spillerne har gjort til nå, mente landslagssjefen, som samtidig røpet av spillerne nå gledet seg til landslagsoppdragene var over.

– Vi har vært sammen i 14 dager. Grøten er litt tyngre å tygge om morgenen, hotellet er litt trangere, men vi skal klare å stå distansen ut.

Før han utdypet:

– Det å være sliten er kun kropp og bein, men for meg er det også det mentale i det. Det handler på en måte om å stå distansen mentalt, det er like viktig som det fysiske.

En av spillerne som imponerte Solbakken igjen, var Martin Ødegaard og det Arsenal-stjernen viste etter pause.

– Han var helt rå. Han har opprettholdt et høyt nivå og er en stor leder med en ekstrem vilje til å vinne den kampen, roste han.

Landslagssjefen bekreftet at både Ødegaard og Braut Haaland får nye 90 minutter mot Sverige.

– Ja, det tror jeg. Vi skal skvise ut det siste. Så det ser jeg ikke på som en umulighet, svarte han på spørsmål Braut Haaland vil starte også mot Sverige.

Solbakken ville ikke være med på at Nations League-kampene i juni tærer for mye på spillerne.

– Det kan være en utfordring for de som har spilt 50-60 kamper, men for mange av våre er det ikke noe stor utfordring. Dessuten tror jeg mange får litt forlenget ferie i andre enden av klubbene sine, påpekte han.

Frisk Strandberg på tribunen – klarert for Sverige-kampen

Stefan Strandberg var helt spilleklar, men fikk ikke være med i troppen til fotballandslaget mot Slovenia torsdag.

– Jeg er helt frisk. Jeg fikk beskjeden om at jeg ikke skulle spille for noen dager siden. Jeg er litt skuffet, men forstår jo også vurderingen til Ståle (Solbakken, landslagssjef) og at han også tenker søndag, sa Strandberg i intervjusonen etter å ha sittet på tribunen og sett Norges 0-0-kamp.

Solbakken tok ingen selvkritikk for å ha hvilt stopperen.

– En veldig god vurdering av oss. Jeg hadde ikke noen lange diskusjoner om han skulle spille eller ikke. Det er bra at han vil spille, men det er bra at det er noen voksne rundt som kan ta de riktige avgjørelsene, sa Solbakken om begrunnelsen for å hvile Strandberg dagen derpå.

Strandberg spilte hele kampene mot Serbia og Sverige. Mot Slovenia var det Leo Skiri Østigård og Andreas Hanche-Olsen som utgjorde det norske midtforsvaret.

Norge slo Sverige 2-1 på Friends Arena i Stockholm sist søndag. I september avsluttes gruppespillet med kamper mot Slovenia og Serbia.