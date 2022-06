LUXEMBOURG ( TV 2): Justisminister Emilie Enger Mehl ber EU-land akseptere at nordmenn reiser med utgåtte pass.

Justisminister Emilie Enger Mehl vil fredag personlig be alle EU-land akseptere at nordmenn reiser på utgåtte pass.

– Norge har sendt en henvendelse til alle landene i Schengen og bedt om at nordmenn kan reise med utgåtte pass. Vi har også tilbudt oss å finne løsninger fordi vi vet at en del andre land også sliter med passproduksjonen, sier Enger Mehl til TV 2.

Undersøker bredt

Sverige vil støtte Norge. Mehl deltar på EUs innenriksministermøte i Luxembourg fredag, og sier hun vil snakke med representanter fra forskjellige land for å forsøke å få det til.

– Det er for tidlig å si om dette blir en mulighet. Vi har fått noen tilbakemeldinger om at dette er noe man må se nærmere på. Vi har i tillegg til Schengen sendt til Storbritannia, Canada og USA, for å undersøke mulighetene, sier hun.

Hun har tidligere sendt brev til alle Schengen-landene pluss USA og flere land hvor hun ber om dette.

– Det gjenstår å se om det er mulig å få til noe sånt før sommeren, isåfall er vi avhengig av at også andre land bidrar, sier justisministeren.

Alvorlig passmangel

Enger Mehl understreker at det er alvorlig at så mange innbyggere nå står uten pass.

Det er i månedsvis blitt advart om at det kan bli lange køer fram mot sommeren. Et stort etterslep av pass som ikke er fornyet under koronapandemien, samt råvaremangel, pekes på som hovedårsakene.

I tillegg til lange ventetider for å få pass-time hos politiet, er selve produksjonstiden nå anslått til å kunne ta så mye som 10 uker.

– Det er en alvorlig situasjon, understreker Enger Mehl.