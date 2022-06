Se oversikten: Så dyrt kan boliglånet ditt bli

Fredag delte Statistisk sentralbyrå dystert nytt for de som har et boliglån å betale. Bakgrunnen for prognosen er at inflasjonen er høy, og prisøkningene er mer bredt basert enn for noen måneder siden.

– Vi anslår derfor at Norges Bank hever styringsrenta med 0,5 prosentpoeng i juni, og ytterligere med 0,25 prosentpoeng både i september og desember, sier SSB-forsker Thomas von Brasch.

Om det stemmer kan man altså forvente en renteøkning på 1 prosentpoeng innen året er omme.

– Flere titusen i året

Forbrukerøkonom i Danske Bank, Thea Olsen, tror folk flest virkelig vil få kjenne på prisveksten – som rammer på flere områder.

– Dette er skyhøyt. Vi ser nå den høyeste prisveksten siden jeg var nyfødt, så vi skal tilbake til slutten av 80-tallet for å se noe liknende, sier Olsen.

SKYHØYT: Lånet kan koste mangfoldige tusen mer i året, dersom SSB-prognosene får rett. Foto: Sturlason / Danske Bank

Sammen med høye priser på strøm, drivstoff, og nå økende matvarepriser, advarer forbrukerøkonomen mot ytterligere inflasjon utover høsten.

– Nå må nordmenn for alvor begynne å forberede seg på en tøffere økonomisk hverdag. Og – det vil bli enda tøffere når boliglånsrenten hugger til. De med boliglån bør forberede seg på økte rentekostnader på flere titusen kroner i året, advarer hun.

Så dyrt kan det bli

En husholdning med fire millioner i lån vil kunne forvente en økning av boliglånsrenten med hele 30.000 kroner i året, etter skatt, innen utgangen av 2022.

Dersom husholdningen har åtte millioner i lån, blir rentekostnadene 60.000 kroner høyere enn de allerede er.

– Jeg understreker at dette er en ren ekstrakostnad, og at dette er noe du må betale i tillegg til de rentene du allerede betaler i dag. Dette er en rask økning, og kan bli et sjokk for mange, sier Olsen.

Men økningen stopper ikke nødvendigvis der.

Så mye mer kan låne ditt koste deg Lånestørrelse Økning prosentpoeng Ekstrautgift måned Ekstrautgift år 2.000.000 1,00 kr 1300 kr 15.600 2.000.000 1,75 kr 2275 kr 27.300 4.000.000 1,00 kr 2600 kr 31.200 4.000.000 1,75 kr 4550 kr 54.600 8.000.000 1,00 kr 5200 kr 62.400 8.000.000 1,75 kr 9100 kr 109.200

– Dette er trolig bare starten på den rentebanen Norges Bank har varslet. Innen utgangen av 2023 er det varslet at styringsrenten skal økes hele syv ganger, forteller forbrukerøkonomen.

Da er det snakk om en økning med 1,75 prosentpoeng, dersom renten heves med 0,25 prosentpoeng per gang.

Tilsvarende tall for en husholdning med fire millioner i lån øker da med 55.000 kroner ekstra i rentekostnader.

– For dem med åtte millioner kroner i lån, vil dette bety nærmere 110.000 kroner ekstra i året, sier Olsen.

Dette kan du måtte betale

Forbrukerøkonomen har satt opp et regnestykke for hva totalkostnaden blir når de økte rentene kommer på toppen.

Forutsetningen for regnestykket er et annuitetslån med nedbetalingstid på 25 år, og at dagens rente er på 2,40 prosent.

Eksempler på totalkostnad Lånebeløp Rentesats Månedlig totalkostnad (renter og avdrag) kr 2.000.000 3,40 % kr 9965 kr 2.000.000 4,15 % kr 10.783 kr 4.000.000 3,40 % kr 19.871 kr 4.000.000 4,15 % kr 21.507 kr 8.000.000 3,40 % kr 39.684 kr 8.000.000 4,15% kr 42.995

– Bekymret

Det er ikke første gang prognosene gir en advarsel, men forbrukerøkonomen frykter det har prellet av hos mange.

– Selv om renteøkningene er blitt varslet om i lengre tid, er jeg bekymret for om hvor godt forberedt nordmenn egentlig er, sier Olsen.

BEKYMRET: Forbrukerøkonomen frykter nordmenn prioriterer reise fremfor å spare. Foto: Sturlason / Danske Bank

Hun peker på at det nå er reisebonanza når sommerferien står for tur. Olsen tror nordmenn er klare for å svi av titusenvis av kroner i ferien, men råder til å bruke feriepengene med varsomhet.

– Tallene fra SSB i dag er en god varsel og påminnelse om viktigheten av å sette penger til side på en bufferkonto, slik at du er bedre rustet til å håndtere renteøkningene og den høye inflasjonen.

Overstiger normalen

Etter at styringsrenten lå på 0 prosent i mer enn et år under pandemien, har den allerede økt tre ganger siden september i fjor. Nå ligger den på 0,75 prosent, fortsatt et stykke fra normalen.

Et normalt rentenivå er ifølge SSB på rundt 2 prosent. Men med rentehevingene fremover kan man regne med at renten overstiger det.

ØKER: SSB anslår en økning på 0,5 prosentpoeng i juni. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

– Vi anslår at styringsrenta kommer opp på 2,5 prosent i 2023, for så å holdes uendret. Med dette bildet vil en vanlig boliglånsrente stige fra rundt 2 prosent i 2021 til rundt 4 prosent i 2025, sier SSB-forsker Brasch.

Rentemøte 23. juni

Hvordan renteøkningen faktisk blir, er det Norges Bank som bestemmer. Det kan bli færre renteøkninger enn varslet, men det kan også bli flere.

Torsdag 23. juni kommer avgjørelsen for første økning, men foreløpig holder Norges Bank kortene tett til brystet, og ønsker ikke å kommentere SSB-prognosene.

– Vi har rentemøte 23. juni. Vi kommer med våre vurderinger da, sier presseansvarlig Bård Ove Molberg til TV 2.