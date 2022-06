Opphever milliardkontrakt om NH90-helikoptre – leverer helikoptre tilbake

Forsvarsdepartementet, Forsvarsmateriell og Forsvaret inviterte til pressemøte klokken 07.45 fredag morgen.

– Regjeringen har tatt en beslutning om å heve kontrakten av NH90-helikoptrene. Å heve en slik kontrakt er ikke enkelt, men jeg vil takke alle i Forsvaret som har gjort det de har kunnet for å få helikoptrene til å fungere, sier forsvarsminister Odd Arild Gram.

Det er over 20 år siden Norge signerte kontrakten om 14 NH90-helikoptre for over 30 milliarder. Leveransen er fremdeles ikke i mål.

Foreløpig er det betalt fem milliarder – disse vil regjeringen nå kreve å få tilbake.

Leverer tilbake

Gram sier opphevelsen gjelder tilbake i tid.

Fakta: Norges kjøp av NH90 I 2001 vedtok Forsvarsdepartementet at det skulle kjøpes 14 NH90-helikoptre fra konsortiet Nato Helicopter Industries (NHI). Helikoptrene skulle brukes av Kystvakten og til de norske fregattene i Nansen-klassen.

Maskinene skulle leveres i årene 2005–2008, men leveransen ble betydelig forsinket. I 2018 hadde Forsvaret bare mottatt 8 av 14, men 6 av dem kunne bare brukes til trening. Ved inngangen til 2022 manglet fremdeles ett av de 14.



Antall flytimer har vært vesentlig lavere enn forutsatt på grunn av et uforutsett stort behov for vedlikehold. Forsvaret har påpekt at Kystvaktens operative evne er svekket som følge av dette.



I 2018 konkluderte Riksrevisjonen med at Forsvaret og skattebetalerne har brukt 8 milliarder kroner på noe som ikke er blitt levert.



I 2019 ba Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité om at regjeringen skulle legge fram alternative helikoptre for Kystvakten. Det er senere blitt vurdert å leie andre maskiner som erstatning.



I februar i år ba daværende forsvarsminister Odd Roger Enoksen (Sp) Forsvarsdepartementet å sette i gang et arbeid med å se på maritime helikoptre til Forsvaret helt på nytt. (Kilder: NTB, Aftenposten, SNL)

– Dette betyr at vi vil levere tilbake helikoptre. Norge vil kunne få en bedre maritim helikopterkapasitet dersom vi kan bruke midlene på andre helikoptre, sier Gram.

Gram sier det vil ta minst fem år å få på plass en ny maritim helikopterkapasitet.

– Vi vil ta kontakt med våre allierte og se på muligheter for å få ned denne tiden, sier han.

Store forsinkelser er noe av årsaken til at kontrakten nå sies opp. Ifølge den opprinnelige kontrakten skulle alle helikoptrene vært levert i løpet av 2008. Fremdeles er ikke alle helikoptrene levert.

– I og med at vi nå har hevet kontrakten, vil NH90 ikke være i bruk fra nå av, sier Gram.

Feil og mangler

Feilmarginer og feil er også noe av årsaken.

– NH90 har tilbrakt mer tid på verksted enn i lufta. Enkelte ganger har vi ikke hatt helikoptre tilgjengelig, sier Gro Jære, direktør for Forsvarsmateriell.

Jære sier også at enkelte av de første helikoptrene Norge fikk levert nå begynner å bli utdatert.

– Leverandøren har her ikke hatt noen plan for dette. Vi kommer altså til å levere tilbake helikoptrene, og kreve pengene tilbake, sier hun.

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen støtter regjeringens avgjørelse.

– Vi har her hatt et helikopter som rett og slett ikke fungerte som det skulle. Det er ingen tvil om at Forsvaret trenger en maritim forsvarskapasitet, og derfor jobbes det nå med å finne et alternativ til NH90. Vi har prøvd alt for å få det til å fungere, sier Kristoffersen.