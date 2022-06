Blodspor funnet på båten til mistenkt i forsvinningssak i Brasil

Dom Phillips (57) og Bruno Araújo Pereira (41) ble sist sett søndag morgen, på vei mot Atalaia do Norte i den nordvestlige delen av Brasil, nær grensa til Peru.

– Det ble funnet spor av blod på båten til Amarildo da Costa de Oliveira, heter det i en uttalelse fra politiet. Den mistenkte, som er kjent som «Pelado», ble pågrepet tirsdag.

– Bevismaterialet er på vei til Manaus for ekspertanalyse, heter det videre. Byen er hovedstad i delstaten Amazonas.

Med uttalelsen er det vedlagt bilder av etterforskere som tar bilde av det som synes å være en liten flekk blod på en presenning inne i en motorbåt. Det er en urovekkende vending i saken.

Vitner skal angivelig ha sett «Pelado» følge bak båten til Philips og Pereira da de to var på vei mot Atalaia do Norte.

Letingen etter de to mennene pågår stadig. Brasilianske myndigheter har sagt at de har håp om å finne dem levende, men at de ikke utelukker noen ting, inkludert at de kan ha blitt drept.

De forsvant i et område der det har vært en rekke voldelige sammenstøt mellom krypskyttere, fiskere og representanter for myndighetene, og der det pågår smugling.

Phillips, som lenge har vært tilknyttet The Guardian, jobber for tiden med en bok om vern av regnskogen, mens Pereira er ansatt i den brasilianske urfolksetaten Funai.

