Elvestuen: Rekordstor biltrafikk viser at kollektivtilbudet i Oslo må styrkes

Den tidligere miljøministeren sier til NTB at økningen i biltrafikken i hovedstadsområdet viser at kollektivtilbudet må styrkes:

– At det nå er mer biltrafikk i Oslo enn i 2019 viser med all tydelighet at vi må sikre et minst like godt kollektivtilbud nå etter pandemien som vi hadde før pandemien.

Han mener veksten i trafikken viser hvor viktig det er å bygge Fornebubanen:

– Økt biltrafikk viser også hvor ekstremt viktig det er å gjennomføre utbyggingen av Fornebubanen. Det vil bedre hele kollektivtilbudet i Oslo og Viken, sier Ola Elvestuen (V)

Størst vekst i helgene

Økningen i biltrafikken er størst i helgene, men også på hverdager er det flere som velger bilen, viser tallene fra Fjellinjen.

I mai ble det registrert 35,4 millioner passeringer i Fjellinjens tre bomringer. Selskapet har sammenlignet trafikken i april og mai 2022 med trafikken høsten 2019.

– Selv om det alltid er en viss usikkerhet ved å sammenligne forskjellige måneder mot hverandre, er utviklingen tydelig. Økningen i trafikk på hverdagene er på cirka 4,3 prosent, og i helgene er økningen på 6,4 prosent, sier kommunikasjonssjef Håkon Nordahl i Fjellinjen i en pressemelding.

Tredelt

Personbiltrafikken er tredelt mellom diesel, bensin og elbiler – der hver kategori står for omtrent en tredel av trafikken.

Andelen elbiler øker og utgjør nå totalt 30 prosent av trafikken – en økning på 5,7 prosentpoeng det siste året.

Fremdeles er det flest dieselbiler som passerer bomringen, med 33,3 prosent – men andelen er fallende med en nedgang på 3,9 prosentpoeng de tolv siste månedene. Også bensin-andelen faller til 27,2 prosent – 2,2 prosentpoeng ned fra samme tid i fjor.

Store kjøretøyer, som busser, lastebiler og varebiler utgjør snaut 8 prosent av trafikken gjennom bomringene i Oslo-området.

– Må øke støtten til kollektivtrafikken

– Nå må SV og regjeringen i revidert nasjonalbudsjett øke støtten til kollektivtrafikk for å opprettholde og forbedre tilbudet, ellers ryker både nullvekstmålet for biltrafikk og muligheten for å nå de lokale klimamålene, sier Elvestuen, som nå er menig stortingsrepresentant for Venstre.

– Vi kan ikke ha en regjering som sier at fylkeskommunene må forberede seg på en «ny normal» i kollektivtrafikken med færre reisende og lavere billettinntekter. Da blir det bare flere biler med mer forurensing, sier Elvestuen.

