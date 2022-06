Trump skal ha sagt at «Pence fortjener det»

Natt til fredag begynte den første av seks høringer etter stormingen av Kongressen, 6. januar 2021. Bevis skal vise at Donald Trump fortalte at tidligere visepresident Mike Pence «fortjente det», da mobben ved Kongressen ropte at Pence burde bli hengt.

Lederen av komitéen, demokraten, Bennie Thompson, som undersøker stormingen av Kongressen 6. januar, begynte høringen med å si at det var fiender av den amerikanske grunnloven som stormet og okkuperte kongressbygningen.

Fire personer døde under stormingen. Underveis i høringen ble det vis tidligere upubliserte klipp fra stormingen.

– De søkte å hindre folkets vilje, å stoppe overføringen av makt, og de gjorde det etter oppmuntring fra presidenten i USA. Han forsøkte å hindre overføringen av makt En presedens som hadde stått i 220 år, selv når demokratiet vårt har møtt sine vanskeligste prøvelser, fortalte han.

Han la også til at det var et kuppforsøk.

– Pence fortjente det

Liz Cheney, en av to republikanere i komitéen, fortalte i sitt åpningsinnlegg at det er bevis for at Donald Trump ikke ville publisere noe for å avbryte stormingen som var i gang. Hun sier også at det vil komme frem at han var sint på rådgivere som sa han burde gjøre noe.

STORMING: Trump-tilhengere stormet KOngressen 6.januar. Foto: Shannon Stapleton / Reuters

Oppsiktsvekkende skal han også ha sagt at støttespillerne hadde rett, etter at de hadde ropt at visepresident Mike Pence skulle bli hengt. Han skal også ha sagt at han «fortjente det».

Trump skal også ha fortalt sine ansatte i Det Hvite Hus at de som stormet Kongressbygningen «gjorde det rette». Dette hadde kommet frem etter intervjuer med tidligere ansatte i Det hvite hus.

Den tidligere presidenten skal også ha en sju-trinnsplan for å få omgjort valgresultatet.

Cheney fordømte også sterkt sine partikollegaer som fortsatt støtter Trump og at det var valgfusk under valget i 2020.

– Jeg sier dette til mine republikanske kolleger som forsvarer det uforsvarlige: Det vil komme en dag da Donald Trump er borte, men din vanære vil bestå.

– Gale tanker

Det ble også spilt av klipp av flere personer som har vitnet til komitéen. En av disse var Trump sin tidligere justisminister William Barr, som kalte den tidligere presidentens anklager om valgjuks i 2020-valget for «bullshit». Han sier også at han fortsatt ikke har sett bevis som støtter anklagene fra Trump. Barr forlot sin stilling kort tid før angrepet 6. januar.

– Anklagene om at valget var stjålet var «gale tanker», fortalte Barr.

Det ble også vist klipp av Ivanka Trump, som sa hun «aksepterte» det Barr sa.

Hennes ektemann, og Turmp-rådgiver Jared Kushner svarte på spørsmål om om trusler fra juridiske rådgiveren, Pat A. Cipollon, og hans rådgivere om at de ville gå av.

– Jeg tok det som sutring, fortalte Kushner.

Politibetjent og filmregissør vitnet

Caroline Edwards hadde vært med Kongress-politiet siden 2017. Hun jobbet i Kongressen den 6. januar. Edwards ble alvorlig skadet under angrepet, og fikk en varig skade på hjernen.

Nick Quested er en filmregissør med flere dokumentarer på CVen. Han dokumenterte Proud Boys den 6. januar. Han lagde en film om hvorfor amerikanere var så splittet.