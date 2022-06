Lover nye avsløringer under 6. januar-høringer

Natt til fredag starter den første av minst seks høringer om stormingen av Kongressen i USA, 6. januar 2021. Nå lover komitéen at det skal komme nye avsløringer.

Høringen natt til fredag vil vare i 90 minutter, og det vil være to fysiske vitneforklaringer. I tillegg vil det vises frem bevis i form av video, bilder og lyd.

Det er politibetjent Caroline Edwards, som var den første politibetjenten fra Kongressen sin politistyrke som ble skadet i angrepet, og filmskaper Nick Quested, som filmet mange av demonstrantene, i tillegg til flere fra gruppen Proud Boys. De har blitt anklaget for å være i sentrum av planleggingen av angrepet. Dette skriver NBC News.

Det er kommet meldinger om at flere i Trump sin stabb har blitt kalt inn til å vitne. Flere av Trump sine nørmerste medarbeidere har ikke ville hjelpe til i etterforskningen. Men Trump sin datter Ivanka Trump og svigersønn Jared Kushner har forklart seg for komitéen.

Totalt fire personer døde under angrepet. En ble skutt av politiet, mens tre andre døde av naturlige årsaker.

Nye beviser

Komiteen sier de har nye beviser å vise frem under høringen. De sier dette vil vise at stormingen 6. januar var resultatet av et koordinert forsøk på å prøve å gjøre om på valgresultatet, og stoppe overføringen av makt fra Donald Trump til Joe Biden.

– Vi vil også vise at tidligere president Donald Trump var i sentrum for dette forsøket på å gjøre om resultatet av valget, forteller et medlem av komiteen, ifølge NBC

I en uttalelse fra den demokratiske kongressrepresentanten Bennie Thompson like før de åpne høringene om kongressopprøret begynner, sier han at demokratiet «står fortsatt i fare».

– Konspirasjonen for å overstyre folkets vilje er ikke over. Det er folk i dette landet som tørster etter makt, men som ikke har verken kjærlighet eller respekt for hva som gjør USA storartet, sier Thompson.

Dette er komitéen

Granskningskomitéen ble opprettet i juli 2021, for å undersøke hva som ledet til stormingen av kongressbygningen i Washington 6. januar samme år.

De skal forsøke å fastslå omstendighetene rundt stormingen og hvilken rolle daværende president Donald Trump og hans medarbeidere spilte. Komiteen har ni medlemmer og ledes av borgerrettsforkjemperen og demokraten Bennie G. Thompson.

To republikanere er med i komiteen, Liz Cheney og Adam Kinzinger, som begge er fordømt av eget parti for sin deltakelse. Komiteen har intervjuet over 1.000 personer og har gjennomgått over 125.000 dokumenter og store mengder video- og lydopptak fra de dramatiske hendelsene som kostet fem personer livet.

Komiteen skal etter planen legge fram sin endelig rapport i september.