TV 2s eksperter: Her må Haaland bli bedre

En frustrert Erling Braut Haaland slo i luften etter å ha headet over på en god mulighet i siste overtidsminutt mot Slovenia på Ullevaal torsdag kveld.

Sekunder senere blåste dommeren av kampen på skuffende 0-0.

Den spolerte sjansen var den siste av flere Haaland fikk på hodet i kampen.

TV 2s eksperter mener kampen viste hva Haaland har mest å gå på.

– Det har vært snakket en del om det, spesielt da han kom til Bundesliga og hadde scoret mål. Han måtte jobbe med hodespillet, både i oppspillsfasen med de lange og stussen videre, men ikke minst på avslutningene, sier Morten Langli i TV 2-studio etter den målløse kampen mot Slovenia.

MER Å GÅ PÅ: TV 2s fotballeksperter mener Erling Braut Haaland er blitt en bedre hodespiller, men at han fortsatt har mer å gå på. Foto: Terje Bendiksby / NTB

– Han er ikke like skarp foran mål som vi er vant til å se ham. Han hadde også et par fine gjennomløp der Jan Oblak, som er en av verdens beste keepere, kom strålende ut. Vi så også at han leste headingene til Haaland enkelt. Haaland har det aller, aller mest. Han er blitt bedre på hodespillet, men han har fortatt litt å gå på. Det felte ham, mener Jesper Mathisen.

Det samme skriver Yaw Amankwah i vurderingen av Haaland i TV 2s børs.

Mener Lewa og Benzema hadde scoret

Langli viser til hodespillet til andre verdensklassespisser.

– Haaland er verdensklasse på veldig mye, men ta de to beste i hans posisjon de siste sesongene: Robert Lewandowski og Karim Benzema. De ville sannsynligvis scoret på én av de tre-fire headingene, mens Haaland egentlig ikke var i nærheten. Jan Oblak var ikke i full strekk på noen av dem, sier Langli.

TV 2s fotballekspert Solveig Gulbrandsen advarer landslaget mot å legge for mye ansvar på Haaland.

SLOVENSK VEGG PÅ ULLEVAAL: Atlético Madrid-eiendommen Jan Oblak stoppet Norge og Erling Braut Haaland onsdag kveld. Foto: Terje Bendiksby / NTB

– Jeg skulle ønske det kom flere innlegg, og at vi kunne fått til gjenvinning og returer i etterkant av det. Vi burde skapt flere situasjoner i boks, men vi ble stående og trille. Vi kan ikke forvente at Erling Braut Haaland skal avgjøre det. Vi må ha flere som ønsker å komme til gode avslutninger. Vi må ha folk som kommer i andre farlige posisjoner. Hvis vi skal stole på at Haaland scorer alle målene, har vi ikke en sjanse til å komme til EM, mener Gulbrandsen.

Solbakken: – Mer plassering enn kraft

Norges landslagssjef Ståle Solbakken mener hans menn ville scoret to-tre mål med normal uttelling mot Slovenia.

– Jeg tror vi har den rette spissen, så jeg skal ikke begynne å sjonglere med det, humrer han i intervju med TV 2, før han vurderer Haalands headinger:

– Jeg tror han kanskje i større grad prøver å plassere enn å bruke kraft, sier Solbakken.

Frustrert Ødegaard til TV 2: – Jeg vet ikke hva som skjer

Etter å ha byttet ut Haaland mot både Serbia og Sverige i de to første Nations League-kampene denne måneden, var Haaland på banen hele kampen mot Slovenia torsdag kveld. Søndag kveld venter hjemmemøtet med Sverige.

– Jeg tror ikke jeg hadde blitt unisont hyllet av TV 2s eksperter hvis jeg tok av Haaland med 20 minutter igjen i dag, sier Solbakken.

Norge står med sju poeng på de tre første Nations League-kampene.