Drillo tror Norge ble lurt av Slovenia

Etter seks av seks mulige poeng på de to første kampene i Nations League hadde Norge muligheten til å ta et stort steg vekk fra konkurrentene torsdag.

Men en skuffende førsteomgang og sjansesløseri i andre økt, sørget for at Norge måtte nøye seg med ett poeng. Serbia-seier over Sverige sørget for at serberne nå kun er ett poeng bak Norge.

Etter kampen var det den svake førsteomgangen de norske spillerne hengt seg opp i.

– Vi mangler trøkk, intensitet, spilleglede ... Vi mangler det meste, sier Martin Ødegaard om førsteomgangen.

Alexander Sørloth som tilbrakte førsteomgang på benken, varmet opp i pausen før han ble byttet innpå. Dermed fikk han ikke med seg hva som ble sagt i pausen.

– Jeg synes det var litt energiløst ut på der. Jeg regner med gutta fikk en skyllebøtte i pausen, for det var litt død utpå der, sier trønderen til TV 2.

Frustrert Ødegaard til TV 2: – Jeg vet ikke hva som skjer

Drillo tror Norge ble lurt

Slovenia stod med null poeng før torsdagens kamp, men de første 45 minuttene var det gjestene som dominerte på Ullevaal-gresset.

Egil Olsen beskrev førsteomgangen som noe av det dårligste han hadde sett av Norge på lang tid. Han tror Norge ble overasket over hvordan slovenerne kom ut fra startblokkene.

– Jeg tror en av grunnene til at vi bommet litt i førsteomgangen var at vi bommet litt på Slovenia, som la seg ekstremt lavt fra første sekund mot Serbia. Her kom de atskillig høyere, og jeg tror vi ble litt lurt av måten Slovenia spilte på. Det klarte vi ikke å regulere utover i omgangen, sier Drillo.

Drillo etterlyste også flere endringer på laget før kampen.

HILSTE: Egil Olsen og Erling Braut Haaland hilste på hverandre etter seieren over Sverige forrige søndag. Foto: Joel Marklund / BILDBYRÅN

Hans tidligere elev og nåværende landslagssjef Ståle Solbakken var skuffet, men fant likevel flere lyspunkt etter pause, som han tar med seg.

– Det er ikke lett å oppsummere. Førsteomgangen var under pari, og jeg synes ikke vi fikk i gang frekvensen i beina, og at vi var litt langsomme i forsvarsarbeidet. Det løsner litt på slutten av førsteomgang, sier Solbakken og fortsetter:

– Vi skapte mange sjanser. Så fikk de en utvisning, og da visste vi hva som ventet. Vi skapte mer enn nok, og med normal uttelling ville vi scoret både to og tre. Jeg er veldig fornøyd med andre omgang og at vi klarte å komme tilbake etter den førsteomgangen.

MÅLLØS: Erling Braut Haaland måtte gå målløs av banen for første gang i årets Nations League. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

Kan ta et stort steg mot gruppeseier søndag

Midtbanespiller Sander Berge mener spillerne må gå i seg selv.

– Vi kommer feil ut fra start. Jeg tror vi sliter litt med intensiteten i presspillet og blir seende på hverandre. Vi blir liggende alt for lavt til tider. Vi må gå i oss selv og se hva vi kan gjøre bedre, sier Sander Berge.

Søndag venter Sverige på Ullevaal. Svenskene er avhengig av seier, for å henge med i kampen om gruppeseier, mens Norge kan ta et stort steg om de slår svenskene igjen.

– Nå skal vi analysere med et kaldt hode og si at det var en førsteomgang under pari og en veldig god andreomgang, sier landslagssjef Ståle Solbakken til TV 2.

– Vi må starte bedre mot Sverige, men hadde det vært 90 perfekte minutter hver gang, hadde ikke Jesper (Mathisen) og Drillo hatt noen jobb, sier Solbakken med et stort smil.